DIRETTA MESSINA CASERTANA: VINCERE PER RISALIRE

Torna il Girone C di Serie C con la quinta giornata di questo campionato che vedrà la sua apertura con la diretta Messina Casertana. Si affronteranno due formazioni che non hanno iniziato al meglio il loro campionato ma hanno fame di vittoria per rilanciare la loro classifica.

Sono quattro i punti conquistati dal Messina nelle prime quattro giornate ma, nell’ultima trasferta, è da poco arrivata la seconda sconfitta con un 2 a 0 contro il Crotone. Situazione anche più difficile per la Casertana che non ha ancora mai vinto ed ha collezionato tre pareggi ed una sconfitta nelle ultime quattro partite giocate.

DIRETTA MESSINA CASERTANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Messina Casertana servirà avere attivo un abbonamento a Sky o alla piattaforma streaming di NOW TV. Quello che vi offriamo noi è una diretta testuale in grado di tenervi aggiornati sul risultato e l’andamento del match attraverso il racconto delle azioni principali.

MESSINA CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di una partita che promette nervi tesi e chiavi tattiche interessanti. Il Messina funziona bene con il 4-3-3 di Modica che si basa sullo stato di forma di un Anatriello partito con tre gol in quattro partite. Insieme a lui ci saranno Pedicillo e Luciani a completare un attacco che conterà molto sulla spinta di Ortisi e Lia che sono chiamati a fare la doppia fase ad alta intensità.

Anche Manuel Iori si presenterà con un sistema basato sul 4-3-3 dove il tridente sarà formato da Mancini, Satriano e Carretta. Deli, Damian e Proia saranno i tre centrocampisti ma rimane forte il ballottaggio con Bianchi e Matese che potrebbero trovare la maglia da titolare.

IL PUNTO SU QUOTE E PRONOSTICI

Per concludere, ci resta ancora da esaminare il pronostico sulla diretta Messina Casertana in base alle quote dell’agenzia Snai. Si prospetta una situazione di grande incertezza, con il segno 1 e il segno 2 che sono infatti entrambi proposti a quota 2,65, mentre l’unica differenza (nemmeno così netta) si ha con il segno X in caso di pareggio, che varrebbe infatti 2,90 volte la posta in palio.