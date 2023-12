DIRETTA/ Messina Catania video streaming tv: la mitica storia del derby siciliano (Serie C, 9 dicembre 2023)

DIRETTA MESSINA CATANIA, TESTA A TESTA

La diretta di Messina Catania pone di fronte due formazioni siciliane quest’oggi all’interno della 17esima giornata di Serie C. Gli scontri tra queste due formazioni risultano essere all’interno della storia di due club ben 58. A dominare questa sfida è la formazione rosso azzurro con 29 successi contro i 12 dei messinesi. I pareggi risultano essere. I gol realizzati sono 47 per il Messina contro i 72 realizzati dai rossoazzurri. La prima volta che le due formazioni si sono ritrovate l’una contro l’altra risulta essere il 20 gennaio 1935 quando il Catania riuscire ad avere la meglio in serie B contro il Messina.

Le due formazioni si sono sempre affrontate nei campi di serie B tra gli anni 30 agli anni 60, ritrovandosi in massima serie per la prima volta il 19 gennaio 1964 dove ancora una volta è il Catania ad avere la meglio. Le gare più importanti sono sicuramente quelle giocate negli anni 2000. Dopo quattro gare tra il 2002 e 2004 giocare in serie B, Le due squadre ottengono la promozione riuscendo a ritrovarsi nella stagione 2006/07 in massima serie con due pareggi a fare da cornice. Da segnalare come al Massimino di Catania fossero presenti circa 20.000 persone per la sfida. L’ultima sfida tra queste due formazioni risulta essere quella del 4 ottobre 2023 quando il Catania ha ottenuto, davanti a quasi 10.000 persone, il successo suoi cugini con il risultato di 2-1. (Marco Genduso)

MESSINA CATANIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Messina Catania sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Messina Catania sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

PADRONI DI CASA IN CERCA DI RISCATTO

La diretta Messina Catania, in programma sabato 9 dicembre alle ore 20:45, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone B. I giallorossi, per la gioia dei propri tifosi, hanno finalmente messo alle spalle il periodo di otto gare di fila senza vittoria, di cui cinque sconfitte consecutive, grazie al successo esterno sul campo del Monterosi Tuscia. Le reti di Pacciardi e Emmausso hanno portato il Messina a collezionare tre punti utili per distaccarsi dalla penultima e avvicinarsi al gruppone tra la diciassettesima e la tredicesima, distanti appena cinque punti.

Il Catania è in netta ripresa, anche se nell’ultima giornata è arrivato un pareggio interno contro la Virtus Francavilla in una partita a dir poco dominata. Prima di questo 1-1, i siciliani sono riusciti a battere la Turris, vincere in Campania contro il Giugliano ed eliminare il Crotone in Coppa Italia in un rocambolesco 3-3, vincendo successivamente ai rigori. Ora il Catania è nono in classifica a +8 dal Messina che invece è diciottesimo.

MESSINA CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Messina Catania vedranno la squadra di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Fumagalli, difesa a quattro con Salvo a destra, Ortisi a sinistra e il duo centrale Manetta-Polito. A centrocampo spazio a Firenze, Franco e Giunta mentre in attacco Scafetta e Ragusa larghi con Zunno centravanti.

Il Catania replica con il 4-2-3-1. Tra i pali Bethers, pacchetto arretrato composto da Bouah, Sivlestri, Curado e Castellini a chiudere il reparto. In mediana ci saranno Zammarini e Quaini con Chirico, Rocca e Marsura a completare la batteria di trequartisti alle spalle dell’unico centravanti Dubickas..

MESSINA CATANIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Messina Catania danno per favorita la squadra ospite a 1.90. Secondo sisal, l’1 fisso in favore dei giallorossi è a 3.80 mentre la X del pareggio leggermente più basso a 3.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 2.05 contro l’1.65 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.78 e 1.85.

