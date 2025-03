DIRETTA MESSINA CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva l’angolo delle statistiche per la diretta di Messina Catania: i numeri evidenziano una netta superiorità offensiva del Catania, che segna in media 1,57 gol a partita contro gli 0,81 del Messina, una delle squadre meno prolifiche del campionato. Anche difensivamente, gli etnei si dimostrano leggermente più solidi, con una media di 1,1 gol subiti a partita rispetto all’1,52 dei messinesi. Questa differenza si riflette nei risultati: il Messina ha vinto solo il 16,13% delle partite giocate, mentre il Catania ha portato a casa i tre punti nel 36,67% degli incontri, dimostrando maggiore continuità.

DIRETTA/ Cavese Messina (risultato finale 3-3): pari pirotecnico! (oggi 12 marzo 2025)

A livello di spettacolarità, l’Over 1.5 si verifica con una buona frequenza in entrambe le squadre (67,74% per il Messina, 76,67% per il Catania), mentre l’Over 2.5 è leggermente più frequente per gli etnei (46,67% contro il 41,94% dei peloritani). La statistica del “entrambe le squadre a segno” è invece nettamente a favore del Catania (63,33%) rispetto al Messina (45,16%), segno che i rossazzurri tendono a giocare partite più aperte. Adesso via con il commento live della diretta di Messina Catania. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Messina Avellino (risultato finale 0-1): espulso Dumbravanu! (Serie C, 8 marzo 2025)

DIRETTA MESSINA CATANIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà visibile sia su Now che su Sky la diretta Messina Catania di Serie C. Questa partita verrà dunque trasmessa in modalità streaming attraverso le applicazioni come Now Tv o quella di Sky Go per chi non potesse andare allo stadio e vederla di persona. In televisione è disponibile sul canale Sky Sport Arena e Sky Sport 258.

MESSINA CATANIA, GIALLOROSSI ULTIMI IN CLASSIFICA

La diretta Messina Catania è in programma per domenica 16 marzo 2025 alle ore 19:30. Presso lo Stadio San Filippo-Franco Scoglio va in scena un derby siciliano in cui le due compagini impegnate in campo si affrontano per raggiungere obiettivi stagionali molto differenti. Ultimi in diciottesima posizione nel girone C dopo l’esclusione di Taranto e Turris con soli tredici punti dovuti anche ai quattro di penalizzazione inflitti dalla Federazione, i giallorossi hanno strappato un pareggio nel turno infrasettimanale di campionato contro la Cavese in trasferta.

DIRETTA/ Latina Catania (risultato finale 1-4): Jimenez ne fa due! (Serie C, 8 marzo 2025)

I rossazzurri sono invece settimi in classifica con quaranta punti e pure a loro la Federazione ne ha inflitto uno di penalizzazione. Gli Etnei vivono in ogni caso un buon periodo di forma evitando la sconfitta da cinque gare consecutive avendo pure vinto nella scorsa giornata tra le mura del Latina. Un altro successo esterno garantirebbe loro la chance di prendersi il sesto posto occupato dal Potenza, sempre che questo subisca un KO nel weekend.

DIRETTA MESSINA CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa allenati da mister Banchieri potrebbero presentarsi utilizzando il 4-3-3 con Meli, Gyamfi, Marino, Gelli, Haveri, Garofalo, Crimi, Petrucci, Pedicillo, Luciani e De Sena secondo i rumors relativi alle probabili formazioni della diretta Messina Catania. Chi invece dovrebbe impiegare il 3-4-2-1 con Dini, Ierardi, Di Gennaro, Allegretto, Raimo, Quaini, De Rose, Lunetta, Luperini, Jimenez e Montalto è il tecnico Toscano per impostare gli ospiti dal primo minuto.