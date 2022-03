Diretta/ Messina Catanzaro streaming video tv: squadre in crisi (Serie C)

DIRETTA MESSINA CATANZARO: OSPITI FAVORITI!

Messina Catanzaro, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio San Filippo di Messina, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Squadre che si presentano in crisi all’appuntamento, entrambe reduci da due sconfitte consecutive. Ko in casa contro la Juve Stabia e in trasferta contro il Campobasso il Messina, cruciale per i peloritani soprattutto l’ultimo ko, costato il mancato sorpasso fuori dalla zona play off con i molisani ora di nuovo a +4.

Diretta/ Catanzaro Bari (risultato 1-2) streaming video tv: una vittoria chiave!

Il Catanzaro dopo il ko di Monopoli ha perso il big match contro il Bari capolista in casa: i calabresi sognavano di riportarsi a -4 dalla vetta, si sono ritrovati a -10 e questo probabilmente ha chiuso i giochi nel girone C per la corsa alla Serie B diretta. Nel match d’andata il Catanzaro ha battuto 2-0 il Messina con i gol di Carlini e Vandeputte, l’11 febbraio 2017 i siciliani hanno vinto invece 2-1 l’ultimo precedente interno contro i calabresi.

Diretta/ Campobasso Acr Messina (risultato finale 2-0): decisivo Liguori con due gol!

DIRETTA MESSINA CATANZARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Catanzaro è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Messina Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio San Filippo di Messina. Per il Messina, Ezio Raciti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewandowski; Trasciani, Celic, Carillo, Fazzi; Damian, Fofana; Konate, Statella, Balde; Adorante. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Nocchi; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Bayeye, Sounas, Cinelli, Verna, Vandeputte; Biasci, Vazquez.

Diretta/ Monopoli Catanzaro (risultato finale 2-1): Nocchi salva il punteggio!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA