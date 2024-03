Diretta/ Messina Crotone, streaming video tv: giallorossi in forma (Serie C, 6 marzo 2024)

DIRETTA MESSINA CROTONE, PITAGORICI A PEZZI

La diretta Messina Crotone, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 racconta della 30esima giornata di Serie C Girone C. I giallorossi hanno vinto tre partite nelle ultime cinque: 1-0 ad Avellino, 2-0 al Sorrento e un’altra vittoria in trasferta, 3-1 a Brindisi. I restanti risultati sono stati la sconfitta col Giugliano e il 2-2 col Picerno.

Il Crotone è in un periodo nero, confermato dall’ultima partita. Nel match col Giugliano, i piagorici erano sopra 2-0 all’intervallo e hanno perso 3-2. Quella è stata la seconda sconfitta consecutiva nonché l’ottava partita di fila senza vittoria. L’ultimo successo è del 13 gennaio ovvero il 4-0 inflitto alla Turris.

MESSINA CROTONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Messina Crotone sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Messina Crotone sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

MESSINA CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Messina Crotone vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. in porta Fumagalli, difesa a quattro con Lia, Manetta, Dumbravanu e Ortisi. A centrocampo spazio a Franco e Frisenna con Ragusa, Emmausso e Zunno trequartisti dietro a Plescia

Stesso identico modulo per il Crotone che tra i pali schiererà Dini. Pochi metri più avanti, a sua difesa, ci saranno Rispoli, Battistini, Gigliotti e Giron. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Zanellato e Felippe mentre sulla trequarti Tribuzzi, D’Errico e D’Ursi. L’unica punta sarà Gomez.

MESSINA CROTONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Messina Crotone favorita la squadra ospite a 2.10. Secondo sisal, la X vale 3.10 mentre l’1 fisso a 3.35.

L’Over 2.5 è dato dai bookmakers a 2.15 contro l’Under alla stessa soglia a 1.58. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.87 e 1.82.

