Diretta/ Messina Foggia streaming video tv: dopo il colpaccio (Serie C)

DIRETTA MESSINA FOGGIA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Messina Foggia, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio San Filippo di Messina sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Peloritani di nuovo in campo dopo il colpaccio nel big match della settimana scorsa, 1-2 in casa del Bari prima della classe importantissimo non solo per i punti salvezza incamerati ma anche per il morale dei giallorossi, ora quartultimi a -1 dalla Paganese che li precede in classifica.

Dopo alcune settimane tormentate e tre sconfitte consecutive è tornato a muovere la classifica il Foggia di Zeman che ha pareggiato 1-1 in casa contro la Fidelis Andria. Momento no che ha costretto i Satanelli ad uscire per il momento dalla zona play off. Il Foggia ha vinto il match d’andata disputato in casa, 3-1 al Messina con gol di Martino, Merkaj e Rocca. In campionato non si gioca in casa del Messina dal 19 settembre 2016, vinse il Foggia con il punteggio di 1-2.

DIRETTA MESSINA FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Foggia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Messina Foggia, match che andrà in scena al San Filippo di Messina. Per il Messina, Ezio Raciti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewandowski; Trasciani, Celic, Carillo; Fazzi, Rizzo, Marginean, Fofana, Gonçalves ; Russo, Adorante. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alastra; Martino, Girasole, Buschiazzo, Rizzo; Rocca, Petermann, Di Paolantonio; Vitali, Merola, Turchetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Foggia al San Filippo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

