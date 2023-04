DIRETTA/ Messina Foggia (risultato finale 0-1): decide Frigerio nel primo tempo!

DIRETTA MESSINA FOGGIA (RISULTATO 0-1): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Franco Scoglio il Foggia batte in trasferta il Messina per 1 a 0. Nel primo tempo gli ospiti cominciano bene la partita e riescono a passare in vantaggio verso il 26′ grazie alla rete messa a segno da Frigerio, sfruttando l’assist offertogli da Iacoponi. Nel secondo tempo i siciliani spingono e si affacciano in avanti con un tiro-cross di Perez respinto al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro gli sforzi dei biancorossi non portano loro i frutti sperati. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Foggia di portarsi a quota 55 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Messina resta fermo a 36 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

MESSINA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Foggia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Messina Foggia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Messina e Foggia è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 1 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Versienti e Fiorani al posto di Fofana e Celesia tra i calciatori del Messina, i siciliani si affacciano in avanti con un tiro-cross di Perez respinto dalla difesa avversaria al 53′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Messina e Foggia sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono riuscendo a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Frigerio, sfruttando l’assist offertogli da Iacoponi. Fino a questo momento il direttore di gara Davide Di Marco, proveniente dalla sezione di Ciampino, non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo questo pomeriggio allo Scoglio. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Sicilia la partita tra Messina e Foggia è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati dal tecnico Delio Rossi tentano di proporsi pericolosamente in zona offensiva intorno all’11’ con un tiro di Schenetti parato da Fumagalli. Ecco le formazioni ufficiali: ACR MESSINA (4-2-3-1) – Fumagalli; Berto, H. Baldé, Ferrara, Celesia; Fofana, Mallamo; Ragusa, I. Baldé, Grillo; Perez. A disposizione: Lewandowski; Ferrini, Salvo, Fiorani, Konate, Marino, Versienti, Napoletano, Curiale, Ortisi, Zuppel. Allenatore: Ezio Raciti. FOGGIA (3-5-2) – Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Odjer, Schenetti, Costa; Iacoponi, Ogunseye. A disposizione: Raccichini, Nobile; Markic, Rutjens, Bjarkason, Peralta, Beretta, Battimelli, Capogna. Allenatore: Delio Rossi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta Messina Foggia e uno sguardo alle statistiche potrebbe darci un’idea più chiara di quella che sarà la sfida tra siciliani e pugliesi. I giallorossi hanno conquistato la maggior parte dei propri punti in casa con un computo totale di 22 punti su 36. Maggiore anche il numero di gol segnati tra le mura amiche (19 a 12) e una tenuta difensiva più performante con dieci reti subite in meno in casa rispetto a quelle incassate lontano dall’isola del Sud Italia.

Anche i rossoneri prediligono giocare allo Zaccheria piuttosto che in un altro stadio. Su un totale di 52 punti messi a referto fin qui, ben 30 sono stati frutto di risultati casalinghi. Altro dato lampante riguarda il secondo tempo delle partite, la frazione in cui il Foggia segna più reti (33 a 18), ma al tempo stesso subisce maggiormente con 26 reti subite contro 16. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

MESSINA FOGGIA: GRANDE EQUILIBRIO!

Messina Foggia, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Esordio per Delio Rossi in panchina, dopo due sconfitte consecutive e il ko interno contro il Monterosi Tuscia i Satanelli hanno cambiato guida tecnica richiamando un tecnico blasonato che aveva già vissuto anni importanti della sua carriera in rossonero.

Il Messina perdendo sul campo della Turris ha interrotto un momento positivo facendosi proprio sorpassare al sestultimo posto in classifica, in zona salvezza diretta anche se i peloritani nelle ultime giornate hanno tenuto un ritmo che induce a pensare di poter evitare i play out. All’andata Foggia vincente di misura in casa contro il Messina, ultimo precedente tra le due squadre in casa dei siciliani l’1-1 del 12 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Messina Foggia, match che andrà in scena all0 stadio Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Ezio Raciti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daffara, Savona, Poli, Riccio; Sersanti, Barrenechea, Besaggio, Cudrig; Soulé; Compagnon, Sekulov. Risponderà il Foggia allenato da Delio Rossi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Thiam; Rutjens, Kontek, Markic, Garattoni; Frigerio, Petermann, Di Noia; Iacoponi, Ogunseye, Capogna.

MESSINA FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











