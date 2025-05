DIRETTA MESSINA FOGGIA, LE ULTIME DEL GIRONE C

Si gioca sabato 10 maggio 2025 a partire dalle ore 15:00 la diretta Messina Foggia. Presso lo Stadio San Filippo-Franco Scoglio sta per cominciare una battaglia che sarà lunga almeno 180 minuti se consideriamo anche la gara di ritorno in programma per il prossimo 17 di maggio. In campo stanno per scendere le ultime due formazioni che hanno la possibilità di salvarsi nel girone C dopo l’esclusione dal campionato di Turris e Taranto, retrocesse ufficialmente d’ufficio.

Diretta/ Picerno Foggia (risultato finale 0-0): un punto a testa (Serie C, 27 aprile 2025)

I giallorossi hanno chiuso la stagione regolare al diciottesimo posto in classifica con venticinque punti ma hanno terminato il campionato battendo la Juventus Next Gen, eliminata qualche giorno fa dai playoff, tra le mura amiche. I rossoneri non sono invece andati oltre un pareggio senza segnare sul campo dall’AZ Picerno, sconfitto al primo turno nel derby col Potenza, pur rimanendo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Victor De Lucia nel recupero.

DIRETTA/ Messina Juventus U23 (risultato finale 2-1): tre punti ai padroni di casa (27 aprile 2025)

DIRETTA MESSINA FOGGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Esattamente come accaduto per il campionato, anche la diretta Messina Foggia sarà trasmessa in esclusiva da Now e da Sky. Basta dunque accedere alle applicazioni come NOW TV e Sky Go se siete abbonati mentre in televisione il canale di riferimento è Sky Sport 251.

DIRETTA MESSINA FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 4-3-3 con Krapikas, Lia, Gelli, Dumbravanu, Gyamfi, Buchel, Petrucci, Crimi, Garofalo, Luciani e Tordini sarà quasi certamente impiegato dal tecnico Gatto per schierare i siciliani dall’inizio della diretta Messina Foggia, ragionando sulle probabili formazioni. Il 3-5-2, secondo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi riguardanti questa sfida d’andata dei playout del girone C, con Perina, Dutu, Camigliano, Parodi, Salines, Pazienza, Tascone, Gala, Felicioli, Emmausso e Sarr dovrebbe invece essere utilizzato da mister Gentile al fine di impostare i Satanelli in avvio di partita.

DIRETTA/ Foggia Messina (risultato finale 1-2): pugliesi ad un passo dal baratro (Serie C, 19 aprile 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Infine il nostro sguardo alle quote Snai per il pronostico sulla diretta Messina Foggia. Sulla carta sembra tutto molto chiaro: siciliani favoriti e segno 1 proposto a 1,55, mentre il pareggio varrebbe 3,75 volte la posta e in caso di impresa pugliese il segno 2 vi ripagherebbe ben 4,90 volte l’investimento.