DIRETTA/ Messina Foggia video streaming tv: dominio pugliese nei precedenti (Serie C, 23 marzo 2024)

MESSINA FOGGIA: TESTA A TESTA

La diretta Messina Foggia sta per cominciare e sarà il trentasettesimo confronto tra le due compagini Nei 36 testa a testa precedente è nettamente in vantaggio il Foggia con 19 vittorie contro le 9 del Messina e gli 8 pareggi. Il primo precedente tra queste due squadre è addirittura del 15 dicembre 1935, vittoria per 2-0 del Foggia.

Le due squadre si sono sfidate negli anni in tutte le categorie professionistiche: Serie A, Serie B e Serie C 1/2. C’è anche una sfida in Coppa Italia Serie C, precisamente secondo turno, con il successo foggiano per 2-0. L’ultima vittoria del Messina in tutte le competizione è datata 2016, 3-2 in casa. Dopodiché, i siciliani non hanno mai vinto nelle successive otto gare. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

MESSINA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Messina Foggia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Messina Foggia e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Messina Foggia, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Satanelli da play off, continua a crescere la formazione rossonera dopo le ultime uscite, la vittoria interna contro la capolista Juve Stabia è stata la quinta nelle ultime sette sfide disputate nel girone C, una striscia che ha risollevato il Foggia in classifica.

Il Messina è reduce da un pareggio in casa del Latina, il secondo consecutivo per i peloritani che restano però a +8 sulla zona play out, ormai capaci di scavare un solco importante rispetto alla zona bassa della classifica. Ai siciliani però manca ancora qualcosa per puntare in maniera decisa alla zona play off, c’è un solo punto che separa le due squadre e con una vittoria in questo incontro il Messina centrerebbe il sorpasso proprio ai danni dei pugliesi.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Messina Foggia match che andrà in scena allo stadio Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Giacomo Modica schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli E.; Lia, Manetta, Polito, Ortisi; Franco, Frisenna; Rosafio, Emmausso, Ragusa; Zunno. Risponderà il Foggia allenato da Mirko Cudini con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Perina; Papazov, Ercolani, Rizzo; Silvestro, Odjer, Tascone, Salines; Rolando, Gagliano, Millico.

MESSINA FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Foggia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











