DIRETTA/ Messina Gelbison video streaming tv: ci sono otto precedenti

DIRETTA MESSINA GELBISON: TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Messina Gelbison, contiamo finora otto precedenti tra le due squadre. In questa stagione sono arrivate due vittorie fuori casa nel corso della stagione regolare: all’andata a Messina il gol decisivo per il successo della Gelbison lo aveva realizzato su punizione Giuseppe Fornito al minuto 86, poi il Messina aveva risposto a metà febbraio vincendo 1-2 in casa della Gelbison con la doppietta di Oliver Kragl, inframmezzata dal temporaneo pareggio di Carmine De Sena.

Il fattore campo ha invece inciso sabato scorso, quando la Gelbison ha vinto per 1-0 grazie al gol di Marco Tumminello. In generale abbiamo due vittorie del Messina e altrettante dei rossoblu, mentre i pareggi sono quattro. Bisogna anche dire che prima di questa stagione le due squadre si erano incrociate soltanto in Serie D. Spicca un clamoroso 5-0 casalingo del febbraio 2018, unica vittoria al San Filippo per la squadra siciliana, che era stata sancita dalle doppiette di Marco Rosafio e David Yeboah Johnson e dal sigillo finale di Agostino Mascari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MESSINA GELBISON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Gelbison non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Messina Gelbison sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORTI!

Messina Gelbison, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per il ritorno dei play out di Serie C. I cilentani sognano dopo la vittoria dell’andata per 1-0 che rischia di ribaltare la situazione di classifica, favorevole al Messina: la formazione campana si presenta dunque all’appuntamento con 2 risultati su 3 a disposizione per riuscire a ottenere una storia salvezza al primo campionato di Serie C della sua storia.

Il miglior piazzamento in classifica garantisce invece al Messina la salvezza anche con una vittoria di misura. La situazione è però difficile per i peloritani che dopo l’ultimo pareggio di Taranto nella regular season sembravano pronti a chiudere l’obiettivo e si sono invece fatti sorprendere dal gol di Tumminello al 93′ nella partita d’andata. Il 15 ottobre scorso la Gelbison ha vinto 0-1 la sfida di campionato disputata a Messina.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA GELBISON

Le probabili formazioni della diretta Messina-Gelbison, match che andrà in scena allo stadio Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Ezio Raciti schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Trasciani, Ferrini, Ferrara, Berto; Fofana, Fiorani, Marino; I. Balde, Kragl; Perez. Risponderà la Gelbison allenata da Giuseppe Galderisi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Anatrella; Cargnelutti, Gilli, Granata; Nunziante, Fornito, Graziani, Loreto; Kyeremateng, De Sena, Infantino.

MESSINA GELBISON LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Gelbison, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play out di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Gelbison, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.30.











