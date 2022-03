Diretta/ Messina Juve Stabia streaming video tv: peloritani alla rincorsa (Serie C)

DIRETTA MESSINA JUVE STABIA: GRANDE EQUILIBRIO!

Messina Juve Stabia, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio San Filippo di Messina sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Peloritani alla riscossa e nel mezzo del momento migliore della loro stagione. Nella trasferta in casa della Vibonese è arrivata per il Messina la terza vittoria consecutiva in campionato, con la salvezza diretta lontana solo una lunghezza, col Campobasso sestultimo che dovrà però completare il match contro la Turris sospeso per neve.

La Juve Stabia è lontana solo 4 lunghezze dal Messina e dovrà fare attenzione a questo match: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in campionato dalle Vespe che, in caso di sconfitta in questo scontro in Sicilia, si ritroverebbero invischiate all’improvviso in zona retrocessione. Nel match d’andata Juve Stabia vincente di misura sul Messina grazie a una rete messa a segno da Stoppa, il 28 gennaio 2017 il Messina ha vinto 1-0 l’ultima sfida interna contro le Vespe grazie a una rete messa a segno da Nardini.

DIRETTA MESSINA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Messina Juve Stabia di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Messina Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio San Filippo di Messina. Per il Messina, Ezio Raciti schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewandowski; Angileri, Carillo, Celic; Goncalves, Fofana, Rizzo, Damian, Fazzi; Balde, Adorante. Risponderà la Juve Stabia allenata da Stefano Sottili con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Russo; Donati, Troest, Caldore, Panico; Altobelli, Davì; Ceccarelli, Stoppa, Schiavi; Eusepi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Juve Stabia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.

