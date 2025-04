DIRETTA MESSINA JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato prima della diretta di Messina Juventus U23, il fischio iniziale è vicino ma mancano ancora qualche giro di orologio e per questo vedremo insieme delle statistiche per capire innanzitutto i trend delle due formazioni, per decretare poi una favorita sotto questo punto di vista. Partiamo dai siciliani, squadra che punta davvero tanto sul possesso palla come mostra il dato sul 51% di tempo trascorso con la palla tra i piedi, ma anche 380 passaggi portati a casa nel coso delle partite. Questo assetto però fa subire il 16% di reti da errori in fase di impostazione, spesso anche in zone pericolose del campo.

La Juventus invece ha un approccio simile ma preferisce sviluppare il gioco sulle fasce come mostra il dato sul 35% di gol che arrivano dopo tocchi laterali. In quelle zone di campo il Messina soffre con il 22% di reti subite e quindi ci porta a dire che i baby bianconeri potrebbero avere la meglio in questa sfida, andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Messina Juventus U23, il fischio di inizio è vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA MESSINA JUVENTUS U23, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Messina Juventus U23 dovrete accedere ai canali Calcio di Sky. Per vederla invece su dispositivi ellettronici sarà possibile in diretta streaming video tramite l’app di Sky Go.

BIANCONERI OSPITI

Ultima partita di campionato per quanto riguarda la diretta Messina Juventus U23. Nella città siciliana, le due formazioni di fatto chiuderanno questa Serie C Girone C. Il Messina ha vinto tre delle ultime quattro partite, perdendo solamente in trasferta con il Sorrento ma vincendo contro Giugliano, Altamaura e Foggia. Un periodo positivo che però va in contrasto con i problemi societari del club.

La Juventus U23 invece vuole accedere ai playoff nella migliore posizione possibile: attualmente i bianconeri sono noni a 44 punti, a -3 dal Picerno. La Juve ha conquistato nove punti nelle ultime tre gare contro Foggia, Crotone e Cavese.

LE PROBABILI FORMAZIONI MESSINA JUVENTUS U23

Il Messina giocherà con il modulo 4-3-2-1 con Krapikas in porta, difeso dal quartetto Gyamfi, Dumbravanu, Gelli e Lia. A centrocampo spazio per Crimi, Buchel e Petrucci mentre sulla trequarti Garofalo-Pedicillo supporteranno Luciani.

La Juventus U23 invece si disporrà con il 3-5-2. Tra i pali Daffara, protetto dal trio Gil, Scaglia e Turicchia. Come ali Cudrig e Perotti mentre Adzic, Macca e Comenencia in mezzo al campo. In attacco Guerra e Semedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MESSINA JUVENTUS U23

La vittoria del Messina si può trovare a 1.95, meno rispetto al 2 fisso per la Juventus U23 a 3.55 e la X a 3.10 Gol e No Gol rispettivamente a 1.84 e 1.80.