DIRETTA/ Messina Latina (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 12 novembre 2023)

La diretta della sfida che pone di fronte i siciliani del Messina e i laziali del Latina evidenzia due rose che si schierano rispettivamente al diciassettesimo e settimo posto in classifica. Sono ben 8 i punti che separano le due formazioni con i laziali che sorridono a quota 19 punti. Da segnalare la presenza in classifica marcatori da parte di Luca Fabrizi, che ha già trovato in quattro occasioni la via del gol, con un calcio di rigore battuto.

L’andamento in trasferta della formazione nerazzurra li proietta ancora una volta al settimo posto con 8 punti raccolti. L’andamento in casa dei siciliani li ha visti raccogliere 8 punti in sei partite, frutto di due vittorie e due pareggi. I gol realizzati risultano essere 12 mentre 16 quelli subiti. Da tenere d’occhio l’attaccante Vincenzo Plescia che nel corso di questo campionato e riuscito a trovare la via del gol in tre occasioni. (Marco Genduso)

MESSINA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Messina Latina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Messina Latina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MESSINA LATINA: UN DERBY DEL SUD!

Messina Latina, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. L’ultimo momento positivo per il Messina, sia in termini di risultati che di atmosfera (considerando la vittoria casalinga), è giunto con la partita contro il Giugliano il 15 ottobre. In quel periodo, i giallorossi si trovavano praticamente in zona play off. Tuttavia, dopo cinque partite, la squadra si è ritrovata coinvolta nella lotta per evitare i playout, perdendo un po’ di slancio e entusiasmo rispetto alle prime giornate. Questo declino potrebbe essere attribuito al carico di partite ravvicinate che ha affrontato la squadra di Giacomo Modica. Le deludenti prestazioni contro Taranto e Benevento (o-1 in casa contro i sanniti) hanno suscitato rammarico tra i tifosi e gli osservatori.

Il Latina, come precedentemente discusso, ha attraversato un breve periodo di difficoltà nel suo percorso di campionato. Tuttavia, nelle ultime partite, ha affrontato avversari impegnativi come Juve Stabia e Crotone. La vittoria nel secondo turno di Coppa Italia Serie C contro il Giugliano, nonostante entrambe le squadre avessero schierato riserve, ha contribuito a interrompere questo momento complicato. È evidente che l’obiettivo principale della stagione rimane la Serie C e la qualificazione ai playoff. Per il mister Daniele Di Donato, la scelta dell’undici titolare non dovrebbe presentare particolari difficoltà. Si prevede che la formazione in campo sarà simile a quella che ha ottenuto un pareggio per 0-0 contro il Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA LATINA

Le probabili formazioni della diretta Messina Latina, match che andrà in scena allo stadio Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Giacomo Modica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Polito; Firenze, Franco, Frisenna; Emmausso, Plescia, Cavallo. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cardinali; Cortinovis, Rocchi, De Santis; Ercolano, Di Livio, Cittadino, Paganini, Crecco; Mastroianni, Fella.

MESSINA LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











