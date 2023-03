Diretta/ Messina Monopoli, streaming video tv: sfida delicata (Serie C)

DIRETTA MESSINA MONOPOLI: IN EQUILIBRIO!

Messina Monopoli, in diretta alle ore 14.30 di sabato 4 marzo 2023 allo stadio San Filippo – Franco Scoglio di Messina, è una gara valida per la 30° giornata del girone C di Serie C. Punti pesanti quelli in palio questo pomeriggio tra due squadre pronte a tutto per un finale di campionato di altissimo livelli.

Il Messina è in piena lotta salvezza: i siciliani sono diciassettesimi con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e sedici sconfitte. Striscia positiva per Ragusa e compagni, reduci dal successo per 0-2 sul Latina. Il Monopoli, invece, è settimo a quota 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e undici sconftte. Nell’ultimo turno è arrivato il pirotecnico 3-2 contro il Monterosi.

MESSINA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Monopoli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Messina Monopoli sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA MONOPOLI

Qualche dubbio ancora da valutare per i due allenatori, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Messina Monopoli. Partiamo dai siciliani, in campo con il consueto 4-2-3-1: Fumagalli, Berto, Trasciani, Ferrara, Celesia, Mallamo, Fofana, Kragl, Marino, Ragusa, Perez. Passiamo adesso ai biancoverdi, schierati con il 4-3-3: Vettorel, Viteritti, Mule, de Santis, Pinto, Vassallo, Manzari, Hamlili, Giannotti, Stariti, Fella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Messina Monopoli vedono favorita la formazione ospite. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Goldbet: la vittoria del Messina è a 2,95, il pareggio è a 3,10, mentre il successo del Monopoli è a 2,35. Passiamo adesso a Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,51 e 2,35. Meno squilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,99 e 1,72.

