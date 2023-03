Diretta/ Messina Pescara streaming video tv: Zeman per la continuità (Serie C)

DIRETTA MESSINA PESCARA: OSPITI FAVORITI!

Messina Pescara, in diretta mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Dopo la prima vittoria in seguito al suo ritorno a Pescara, importante successo esterno in casa della Gelbison, il Pescara cerca continuità in casa del Messina, con gli abruzzesi chiamati a mantenere il terzo posto solitario, al momento con 3 punti di vantaggio sul Foggia quarto nel girone C.

Il Messina dopo un periodo di recupero ha incontrato nuove difficoltà, perdendo in casa contro il Monopoli e pareggiando sul campo del Monterosi Tuscia, restando al terzultimo posto in classifica al momento a -5 dalla possibilità di ottenere la salvezza diretta. All’andata Pescara vincente di misura sul Messina, le due squadre non si affrontano in Sicilia dai tempo della Serie B, il 2 novembre 2003 il confronto terminò con un pareggio col punteggio di 2-2.

MESSINA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Pescara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma ci sarà comunque la possibilità di seguire su Sky nel contenitore Diretta Gol aggiornamenti e gol in diretta) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Messina Pescara sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Messina Pescara, match che andrà in scena allo stadio Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Ezio Raciti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Berto, Trasciani, Ferrara, Celesia; Mallamo, Konate; Fiorani, Balde, Ragusa; Perez. Risponderà il Pescara allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Germinario, Palmiero, Mora; Merola, Lescano, Kolaj.

MESSINA PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.

