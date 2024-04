DIRETTA/ Messina Potenza video streaming tv: una partita dalla bella tradizione (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA MESSINA POTENZA: I TESTA A TESTA

La diretta di Messina Potenza ha una storia che comincia nel dopo guerra della WWI e che arriva fino ai giorni nostri con tanti spunti riflessione che è sempre bello rivivere insieme, come ad esempio non citare gli anni ottanta con Di Naccari che segna con un bel tiro a giro che porta il Messina a vincere nei minuti finali contro un Potenza che allora portava ancora il nome dell’Invicta. Spostandoci di quasi quaranta anni poi, sotto una pioggia battente del 2021 quando Fofana riuscirà a spezzare un pareggio su un colpo di testa imparabile che poi darà il vantaggio al Potenza.

Diretta/ Catania Messina (risultato finale 1-0): decide Di Carmine (Serie C, 14 aprile 2024)

Vantaggio che però dovrà durare ben poco perché nonostante in quella partita il Messina nonostante l’inferiorità numerica riuscirà ad agguantare e a difendere il vantaggio grazie a Del Sole, che ai tempi era venuto in prestito dalla Juventus. Chissà cosa aggiungerà questo capitolo di storia, non vediamo l’ora di scoprirlo insieme a voi in questa diretta di Messina Potenza! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Potenza Foggia (risultato finale 0-3): tre gol e tre punti (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA MESSINA POTENZA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Un drammatico scontro calcistico in chiave salvezza che merita la possibilità di essere visto da più tifosi possibili: questo sarà possibile grazie a Sky che trasmetterà in diretta Messina Potenza e permetterà a chi non dovesse trovarsi davanti a una tv di seguire comunque il match grazie all’app Sky go in diretta streaming video.

MESSINA POTENZA: PLAYOFF O PLAYOUT?

Sfida salvezza quella che commenteremo in questa diretta di Messina Potenza valida per la 37esima giornata di Serie C con l’ora X fissata per oggi 21 aprile alle ore 16,30. I siciliani si trovano attualmente al 13º posto e arrivano a questo incontro dopo una sconfitta amara per 1-0 contro il Catania nel loro derby locale.

DIRETTA/ Messina Monterosi Tuscia (risultato finale 2-1): decidono Rosafio e Plescia (Serie C, 7 aprile 2024)

D’altra parte, i leoni della Basilicata occupano il 15º posto e arrivano alla partita dopo due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro il Foggia per 3-0. Vedremo tra poco cosa succederà nella diretta di Messina Potenza, intanto uno sguardo anche alle probabili formazioni della partita al San Filippo.

MESSINA POTENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Immergiamoci ora nelle probabili formazioni della diretta di Messina Potenza: i rossoblu potrebbero affidarsi a Rosafio per cercare di invertire la rotta e segnare qualche gol, considerando che è il giocatore più tecnico della squadra e solitamente schierato sulla trequarti.

Dall’altra parte, per i leoni del Potenza, non ci sarà Schiattarella, espulso direttamente nella precedente giornata. La sua assenza potrebbe essere un problema per la squadra, ma altri giocatori saranno chiamati a fare un passo avanti e a dimostrare il loro valore in campo.

MESSINA POTENZA, LE QUOTE

Analizziamo ora le quote di Messina Potenza tramite il bookmaker della Sisal: il successo dei padroni di casa siciliani è quotato a 2,2, mentre la vittoria del Potenza vale 2,4. Il pari è quotato 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA