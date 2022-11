DIRETTA/ Messina Potenza video streaming tv: meglio i siciliani nei precedenti

DIRETTA MESSINA POTENZA: I TESTA A TESTA

La diretta di Messina Potenza ci presenta oggi un delicatissimo scontro in chiave salvezza, tra due squadre che sono impelagate nei bassifondi della classifica del girone C, per il campionato di Serie C. Sono nettamente favorevoli ai giallorossi i precedenti disputati a Messina: 13 le vittorie dei peloritani, 6 i pareggi, uno soltanto il successo lucano, risalente alla stagione 1994/95 con il punteggio di 1-3.

Siciliani in vantaggio con Di Naccari al 19′ ma poi ribaltati da un’autorete di Mazzeo e dai gol di Sgambati e Trovò. Il 19 febbraio scorso l’ultima vittoria del Messina in casa contro il Potenza, 2-0 per i giallorossi con reti messe a segno da Piovaccari nel primo tempo e da Fofana nel recupero. (agg. di Fabio Belli)

MESSINA POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Potenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

MESSINA POTENZA: PARTITA EQUILIBRATA?

Messina Potenza, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Punti che già pesano tra due formazioni impelagate nella parte bassa della classifica. Penultimo il Messina che ha perso nell’ultima trasferta di Pescara ma ha fatto bottino pieno nelle ultime due sfide interne in riva allo Stretto, tendenza da seguire per la salvezza,

Appena fuori la zona play out a quota 14 punti il Potenza, con la formazione lucana che ha ottenuto nell’ultimo turno disputato la seconda vittoria in campionato rifilando un secco 3-0 al Latina. Il 19 febbraio scorso Messina e Potenza si sono affrontate per l’ultima volta in campionato in Sicilia, è stato il Messina a vincere con un 2-0 firmato dalle reti di Piovaccari e Fofana, con i peloritani che si erano imposti anche nel match d’andata disputato allo stadio Viviani.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Messina Potenza, match che andrà in scena allo stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina. Per il Messina, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daga, Trasciani, Camilleri, Fili, Fazzi, Marino, Fofana, Versienti, Grillo, Zuppel, Balde. Risponderà il Potenza allenato da Giuseppe Raffaele con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gasparini, Gyamfi, Legittimo, Girasole, Rillo, Del Pinto, Steffe, Sandri, Emmausso, Caturano, Di Grazia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.

