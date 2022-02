Diretta/ Messina Potenza streaming video tv: sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA MESSINA POTENZA: RISULTATO INCERTO…

Messina Potenza, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio San Filippo di Messina sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Sfida salvezza nel girone C tra due squadre che occupano rispettivamente il quartultimo e il terzultimo posto in classifica, divise da un solo punto. E’ avanti per il momento il Messina tornato però a perdere dopo il blitz in casa della capolista Bari e il pari contro il Foggia, momento positivo spezzato dal ko in casa del Monterosi Tuscia.

Il Potenza dopo il successo sulla Vibonese è invece tornato a muovere la classifica nel turno infrasettimanale, pareggiando sul campo della Fidelis Andria. I lucani stanno compiendo passi in avanti importanti ma devono ancora migliorare il loro rendimento per uscire dalle sabbie mobili. Nel match d’andata gara ricca di gol e di spettacolo con il Messina che ha espugnato col punteggio di 2-3 il campo del Potenza, rete decisiva messa a segno da Fofana a 7′ dal novantesimo.

DIRETTA MESSINA POTENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Messina Potenza di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Messina Potenza, match che andrà in scena allo stadio San Filippo di Messina. Per il Messina, Ezio Raciti schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lewandowski; Mikulic, Carillo, Celic; Rondinella, Fofana, Marginean, Simonetti, Fazzi; Balde, Adorante. Risponderà il Potenza allenato da Bruno Trocini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marcone; Cargnelutti, Piana, Gigli; Zampano, Ricci, Zenuni, Costa Ferreira, Coccia; Burzio, Romero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Messina Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Messina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



