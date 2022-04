Diretta/ Messina Taranto (risultato 0-0) video streaming tv: ospiti in pressing

DIRETTA MESSINA TARANTO (RISULTATO 0-0): RITMI LENTI IN AVVIO

È iniziata da qualche minuto la diretta di Messina Taranto, ma lo scontro diretto per la salvezza non ha ancora regalato grandi emozioni: finora si è giocato per lo più a centrocampo, dove soprattutto gli ospiti si sono mostrati offensivi, guadagnandosi un calcio di punizione da posizione interessante. La conclusione verso la porta di Di Gennaro però è stata deviata in corner dalla difesa avversaria. Nulla da fare, dunque, fino a questo momento per ambo le parti. La partita però è ancora lunga e la sensazione è che tutto possa accadere. La posta in palio in questo turno di Serie C d’altronde è molto alta, per cui le vere e proprie occasioni da gol probabilmente non si faranno attendere ancora molto. (agg. di Chiara Ferrara)

DIRETTA MESSINA TARANTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In casa dei giallorossi la diretta di Messina Taranto si è disputata in una sola occasione, una gara disputata nel marzo del 2017 e terminata col risultato finale di 3-1. I padroni di casa erano già avanti di due reti al nono minuto con i gol siglati da Anastasi e Foresta. Gli ospiti la riaprivano al minuto 87 con gol di Emmausso. Nel finale Milinkovic metteva il sigillo alla partita. A Taranto invece si è giocato per quattro volte con due vittorie dei rossoblù e due pareggi. Nella gara d’andata di questo campionato le due compagini non sono riuscite ad andare oltre al pareggio a reti inviolate. Ci sono poi da raccontare due 1-0 in due gare disputate entrambe nella Coppa Italia di Serie C. Il primo risale al settembre del 2002 mentre il secondo nel novembre del 2016 quando fu decisivo un gol di Lo Scicco al minuto 39. Completa il quadro un 1-1 dell’ottobre 2016 in una gara decisa dai gol di Pozzebon e Nigro. Come andrà a finire oggi? (Agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA MESSINA TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Taranto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA MESSINA TARANTO: PUNTI PESANTI!

Messina Taranto, in diretta domenica 10 aprile aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio San Filippo-Franco Scoglio di Messina, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Un match fondamentale in ottica salvezza a tre turni dalla fine del campionato: di fronte due squadre distanziate da tre punti, in bilico tra zona playoff e salvezza diretta.

Entriamo nel vivo della diretta Messina Taranto e andiamo a conoscere il percorso delle due squadre. La formazione siciliana è sedicesima in classifica con 37 punti, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 0-0 contro la Fidelis Andria. Gli ospiti, invece, sono quindicesimi in classifica a quota 40 punti, raccolti grazie a 9 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte. Nell’ultima di campionato i pugliesi si sono imposti per 2-0 ai danni del Monopoli.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA TARANTO

Dopo aver presentato la diretta Messina Taranto, è giunto il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della sfida che prenderà il via tra pochi minuti. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3. In porta il polacco Lewandowski, linea a quattro formata da Morelli, Fazzi, Carillo e Camilleri. Fofana da frangiflutti, affiancato da Damian e Rizzo. In attacco ci sarà il sempreverde Piovaccari, supportato dall’esperienza di Statella e dalla qualità di Russo. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con il vittorioso 4-2-3-1 dell’ultimo turno. In porta Chiorra, davanti a lui Riccardi, Zullo, Granata e Ferrara. L’ex Napoli Labriola e Di Gennaro a centrocampo, mentre il trio di trequartisti sarà formato da Versienti, Giovinco e De Maria. In avanti spazio al bomber Saraniti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Messina Taranto vede i padroni di casa favoriti per la vittoria secondo le principali agenzie di scommesse italiane. La compagine siciliana è data in vantaggio per i tre punti dai bookmakers, prendiamo come riferimento le quote di Eurobet: la vittoria del Messina è data a 2,10, il pareggio è dato a 3,15, mentre la vittoria del Taranto paga 3,45 volte la posta. Si profila una gara molto tesa e molto tattica, come confermato dalle quote di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,70 e 2,02. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, ovvero 1,80 e 1,90.











