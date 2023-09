DIRETTA/ Messina Turris (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie C, 21 settembre 2023)

DIRETTA MESSINA TURRIS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vivremo tra poco la diretta di Messina Turris, una partita che ha qualche precedente interessante; dal 2018 a oggi le due squadre si sono affrontate in sei occasioni con ben cinque vittorie da parte dei corallini, che hanno lasciato le briciole ai peloritani. Briciole che sono arrivate sotto forma di un roboante 5-2, nel febbraio 2019: era il girone I di Serie D e qui al San Filippo era stato un match incredibile, perché la Turris al 28’ era in vantaggio di due gol (Raffaele Vacca e Domenico Aliperta, su rigore) ma poi era stata travolta da Giovanbattista Catalano, Loris Traditi, Fabrizio Ferrante, Gianluca Marzullo e Pietro Arcidiacono, con i primi quattro gol dell’Acr Messina arrivati in 18 minuti.

La Turris ha vinto poi le quattro gare seguenti: quella dello scorso novembre in casa siciliana era stata risolta da Andrea Gallo. Va inoltre ricordato che nel 1999 Acr Messina Turris è stata la semifinale playoff nel girone C di Serie C2: qualificazione per i peloritani grazie alla vittoria interna firmata Vittorio Torino, ma poi a salire in Serie C1 era stato il Benevento che aveva vinto la finale unica. (agg. di Claudio Franceschini)

MESSINA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Messina Turris sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Messina Turris in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Messina Turris, in diretta alle ore 18.30, si giocherà oggi pomeriggio giovedì 21 settembre 2023: stiamo infatti vivendo la quarta giornata del girone C di Serie C, il gruppo meridionale infatti completerà il primo turno infrasettimanale del nuovo campionato di terza serie. Come presentare la diretta di Messina Turris? Innanzitutto, uno sguardo alla classifica richiede una spiegazione per i padroni di casa siciliani, che clamorosamente per rinvii vari non giocano da sabato 2 settembre scorso, quando il Messina pareggiò per 2-2 sul campo dell’Audace Cerignola raccogliendo quello che evidentemente è il suo unico punto.

Adesso finalmente si torna in campo, ma l’incrocio è delicato perché di fronte ci sarà la capolista Turris: per fare sogni di gloria è presto, ma non per celebrare come merita il bell’avvio della formazione campana, che ha 9 punti grazie a tre vittorie su altrettante partite disputate, l’ultima domenica sera con vittoria per 3-2 nel divertente derby campano contro il Sorrento. Insomma, sia pure per motivi differenti siamo davvero curiosi di rivedere in campo queste due formazioni di Serie C: chi farà meglio nella diretta di Messina Turris?

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA TURRIS

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Messina Turris. I padroni di casa del Messina di mister Giacomo Modica potrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Fumagalli in porta; la difesa a quattro formata da Lia, Manetta, Pacciardi e Tropea; a centrocampo il terzetto composto da Franco, Frisenna e Firenze; infine, il tridente d’attacco del Messina potrebbe vedere titolari Emmausso, Plescia e Ragusa.

La risposta della Turris e del suo allenatore Bruno Caneo potrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-4-3 e in questi undici possibili titolari: in porta Fasolino; davanti a lui la retroguardia a tre composta da Cocetta, Miceli e Maestrelli; a centrocampo ecco invece il quartetto formato da Cum, Scaccabarozzi, Matera e Contessa; infine, il tridente offensivo potrebbe vedere in campo dal primo minuto Giannone, Maniero e Nocerino per la Turris.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Messina Turris. Partono leggermente favoriti gli ospiti e il segno 2 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X), oppure a 2,70 volte la posta in palio sul segno 1 qualora oggi vincesse il Messina.

