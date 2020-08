Diretta Miami Indiana/ Streaming video tv: gara-2 apertissima a Orlando (Playoff NBA)

Miami Indiana, in diretta dal The Field House, nella bolla sanitaria costruita a Disney World di Orlando, è la tanto attesa gara 2 del primo turno per i play off NBA 2020: palla a due prevista alle ore 19.00 secondo il furo orario italiano (ma saranno le ore 13 in Florida). Siamo dunque impazienti di entrare nel vivo di questa prima parte del tabellone finale del campionato di basket statunitense e dunque nella seconda tappa di una delle serie che già alla vigilia si preannunciava delle più incerte e divertenti di tutto il tabellone. Di fatto anche oggi saranno sul parquet i Pacers di coach McMillan, che nonostante una prima parte della stagione costellata da infortuni (in primis quello del lituano Sabonis), pure hanno fatto scintille nella bolla sanitaria costruita nel parco di divertimenti della Florida, andando a vincere 4 dei sei match messi in calendario. Di contro però ci sarà una formazione giovane e terribile, quella guidata da Erik Spoelstra, di certo tra i miglior coach della lega: gli Heat hanno infatti stravolto ogni pronostico, che parlava per Miami di una stagione di “adattamento” in attesa che tanti giovani talenti sbocciassero. Ma proprio questi hanno deciso di accelerare i tempi e si sono presentati al tabellone dei play off come possibile mina vagante, pronti a fare scintille in campo anche questa sera, in gara 2 del primo turno per i play off.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Miami Indiana sarà trasmessa su Sky Sport NBA: il canale, interamente dedicato al mondo del basket oltre oceano, è disponibile al numero 206 del decoder di Sky ed è quindi un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare. Tutti loro potranno assistere a questa partita dei playoff anche con il servizio di diretta streaming video: basterà infatti attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA MIAMI INDIANA, GARA 2 1^ TURNO PLAY OFF: IL CONTESTO

Come riferito prima, la diretta di Miami Indiana, ci prospetta un match molto divertente e dal pronostico non così sicuro per il primo turno dei play off dell’NBA: e questo, ancor alla vigilia della gara 2 di questa sera lo abbiamo visto solo nella notte di martedì scorso, quando è andata in scena, nella bolla di Orlando, la prima gara della serie. Nel primo turno infatti tra Pacers e Heat abbiamo assistito a una partita molto brillante, che è poi esplosa nel finale quando Miami, trascinata da un eccezionale Butler, è riuscita a vincere col risultato di 113-101. Indiana ha certo pagato un primo quarto non troppo brillante, ma è solo negli ultimi minuti che Miami è riuscita effettivamente ad affondare gli avversari, che pure a un certo punto sono rimasti privi di Oladipo, vittima di un piccolo infortunio all’occhio sinistro. E’ stata certo una gara molto intensa ed equilibrata quella a cui abbiamo assistito lo scorso martedì: e simil cosa potrebbe accadere anche oggi per gara 2. Dopo tutto il valore delle due contendenti è elevato e benché arrivano da contesti differenti, pure ci sono apparsi fin da subito pronti a lottare per chiudere la stagione, senza dubbio complessa, nel migliore dei modi, con tanto spettacolo. Chissà dunque che succederà questa sera!

