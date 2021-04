Diretta Miami Open 2021/ Korda Rublev streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: SI CONCLUDONO I QUARTI MASCHILI

Al Miami Open 2021, a partire dalle ore 19:00 (italiane) di giovedì 1 aprile vanno in scena tre match dei due tornei di singolare: la prima semifinale femminile e i due quarti, gli ultimi due, nel tabellone maschile. Qui, potremmo già individuare una potenziale semifinale perché Andrey Rublev, assoluto dominatore negli ultimi mesi di tennis Atp, e Stefanos Tsitsipas sono nettamente favoriti sui rispettivi avversari e possono dare vita a un match che era stato disputato poco fa come finale del 500 di Rotterdam. Aveva vinto il russo (tanto per cambiare) ma questo è un Masters 1000: nessuno dei due ci ha ancora messo le mani sopra, anche se Tsitsipas in bacheca ha già le Atp Finals che sono forse anche qualcosa in più.

Rublev però è il giocatore del destino, che appunto ha saputo svoltare dopo una gioventù fatta di nervi poco saldi e sconfitte anche nette per diventare un avversario solidissimo; tuttavia nella diretta del Miami Open 2021, che presenteremo a breve nei suoi temi principali, non bisogna fare i conti senza l’oste. Che in questo caso sono due: Sebastian Korda e Hubert Hurkacz, ovvero gli avversari di cui sopra e che chiaramente hanno parecchi argomenti per provare a centrare una semifinale che, per entrambi, sarebbe storica. Vedremo dunque quello che succederà…

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta tv del Miami Open 2021, per quanto riguarda il torneo maschile, sarà sui canali della televisione satellitare e precisamente su Sky Sport Uno, numero 201 del decoder; qui sarà possibile seguire i match anche in mobilità tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. La web-tv federale SuperTennis invece fornirà in esclusiva i match del torneo femminile: anche in questo caso avrete l’alternativa della diretta streaming video, visitando il sito www.supertennis.tv con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Se Rublev e Tsitsipas, favoriti per andare in semifinale al Miami Open 2021, si sono affrontati nella finale di Rotterdam quest’anno, Korda e Hurkacz lo hanno fatto nel match per il titolo a Delray Beach: la vittoria se l’è presa il polacco che ha così messo le mani sul primo titolo Atp in carriera. Hurkacz, lui pure appartenente alla tanto chiacchierata NextGen, ha eliminato Milos Raonic per arrivare a questo punto del Masters 1000; potrebbe essere la grande speranza polacca, una nazione questa che ha raramente avuto grandi tennisti e che qualche anno fa aveva celebrato gli ottimi risultati di un sorprendente Jerzy Janowicz, purtroppo arresosi agli infortuni e all’incostanza e durato davvero poco. Ora la Polonia sogna in grande, ma dall’altra parte della rete c’è un classe 2000 che allo stesso modo sfiora i 2 metri (entrambi ufficialmente sono 196 centimetri) e che ha fatto fuori Diego Schwartzman agli ottavi: dovrà stare attento Rublev, perché sicuramente il braccio di ferro dal fondo lo premia ma il servizio dello statunitense potrebbe essere un’arma difficile da disinnescare. Aspettiamoci grandi sorprese insomma, potrebbe essere la giornata giusta…



