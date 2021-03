Diretta Miami Open 2021/ Sinner Bublik streaming video tv: siamo ai quarti! (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: SINNER PER LA SEMIFINALE

Alle ore 21:00 di mercoledì 31 marzo, orario italiano, il Miami Open 2021 ospita il match che Jannik Sinner gioca per l’accesso alla semifinale: sarebbe la prima volta in un torneo Masters 1000 per l’altoatesino, che del resto non si era mai trovato nemmeno nella Top 8 e adesso insegue il suo sogno. L’avversario di giornata sarà Alexander Bublik: ultima testa di serie del seeding a Key Biscaine, si tratta di un 23enne russo (più o meno nella zona di San Pietroburgo) che però è naturalizzato kazako da 5 anni. Non ha ancora vinto titoli Atp (a differenza di Sinner) ma attenzione: intanto ha giocato quattro finali, e due di queste sono arrivate all’inizio del 2021.

Anche per questo motivo il suo ranking è salito non di poco, garantendogli – anche grazie ai forfait – una testa di serie qui; il suo cammino è stato abbastanza simile a quello del nostro tennista, nel senso che non ha dovuto affrontare avversari straordinari ma ha comunque una vittoria di livello, quella negli ottavi contro Taylor Fritz. Per Sinner, ricordiamo, si è trattato della rimonta su Khachanov al terzo turno; ora sarà davvero interessante scoprire se l’azzurro farà un altro bel passo avanti nel corso della sua carriera, dunque aspettiamo che al Miami Open 2021 si torni a giocare.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Possiamo nuovamente ricordare che le due modalità per seguire la diretta tv del Miami Open 2021 sono la televisione satellitare o SuperTennis: la prima trasmetterà i match del torneo maschile su Sky Sport Uno (numero 2021 del decoder) mentre la web-tv federale sarà la casa dei match femminili, aperta a tutti al numero 64 del digitale terrestre. Con l’applicazione Sky Go, o visitando il sito www.supertennis.tv con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone, potrete seguire le partite del torneo di tennis anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nella giornata odierna del Miami Open 2021 ci sono altri tre match da disputare. Uno è quello che incrocia il quarto di Sinner, con la testa di serie numero 1 Daniil Medvedev che è il grande favorito per il titolo e, dopo aver eliminato Frances Tiafoe, se la vede con un veterano del circuito come Roberto Bautista Agut, uno che è sempre capace di andare oltre i suoi limiti e infatti ha fatto fuori John Isner, che questo Masters 1000 lo ha vinto tre anni fa raggiungendo un’altra finale nella stagione seguente. Medvedev Sinner sarebbe una semifinale potenzialmente da scintille, ma bisognerà aspettare; così anche per scoprire se davvero si arriverà a un incrocio, nel tabellone femminile, tra Bianca Andreescu e Naomi Osaka, perché oggi la giovane canadese dovrà sfidare una sorprendente Sara Sorribes Tormo, che almeno in questo momento sembra aver fatto un bel salto di qualità, mentre la giapponese titolare di 4 Slam cercherà l’accesso alla semifinale vedendosela con Maria Sakkari, giocatrice sempre molto solida e che ha battuto agli ottavi Jessica Pegula, per una vittoria non scontata.



