Diretta Miami Open 2021/ Sinner Gaston streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: TOCCA A SINNER!

Al Miami Open 2021 siamo arrivati alla giornata di venerdì 26 marzo, che prende il via alle ore 16:00 di casa nostra: si gioca per il secondo turno del tabellone maschile così come di quello femminile, con la differenza che i match di questo turno nella Wta sono già iniziati. Oggi vedremo all’opera un altro italiano, vale a dire Jannik Sinner: uno dei più attesi vista l’enorme crescita che ha mostrato alla fine del 2019 e per tutto il 2020, si confronta con il cemento di Key Biscaine e per la prima volta gode di una testa di serie in un grande torneo.

Il suo avversario sarà Hugo Gaston: classe 2000, il francese è un gioiellino in attesa di sbocciare definitivamente anche se non ha ancora raggiunto i livelli dell’altoatesino che, per inciso, un paio di settimane fa lo ha demolito negli ottavi del 250 di Marsiglia. Pronostico dunque a favore del nostro tennista, ma poi le partite si giocano sempre dallo 0-0; sarà allora interessante vedere quello che succederà, intanto aspettando la diretta del Miami Open 2021 possiamo cominciare a presentarne i temi principali.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2021, come sempre, sarà fornita da due diverse emittenti: il torneo maschile è un’esclusiva della televisione satellitare che lo trasmetterà sui canali 204 e 205 del decoder, e ovviamente bisognerà essere abbonati al servizio. Per le partite del tabellone femminile bisognerà rivolgersi invece alla web-tv federale SuperTennis, numero 64 del digitale terrestre; in entrambi i casi sarà disponibile il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go o al portale www.supertennis.tv. Per tutte le informazioni utili sulla competizione potrete poi consultare liberamente il sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.miamiopen.com e sul quale troverete notizie e tabellini statistici.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Iniziamo subito con il dire che il tabellone del Miami Open 2021 presenta per il nostro Sinner un potenziale terzo turno con Karen Khachanov, impegnato oggi contro Yannick Hanfmann: il russo lo aveva rimontato da 0-2 agli Us Open ma l’altoatesino si era rifatto a Melbourne un mese e mezzo fa, battendolo e arrivando a una finale poi vinta contro Stefano Travaglia. Tra gli altri big in campo, la testa di serie numero 1 Daniil Medvedev, grande favorito per vincere il Miami Open 2021: l’avversario è Yu-Hsun Lu che si è liberato di Sam Querrey. Gioca anche Alexander Zverev, campione ad Acapulco pochi giorni fa – incrocia il finlandese Emil Ruusuvuori – e avremo in campo anche il giovane Felix Auger-Aliassime, uno che bisogna senza dubbio tenere d’occhio e che sta crescendo rapidamente. Oggi per il canadese non sarà facile, perché il suo avversario è Pierre-Hugues Herbert che rappresenta, lui pure, una NextGen pronta ad affermarsi; tra i match più interessanti del giorno possiamo sicuramente segnalare quello tra il veterano Roberto Bautista Agut, sempre una minaccia per tutti, e il ventiquattrenne sudafricano Lloyd Harris che recentemente ha fatto parlare di sé, raggiungendo la finale a Dubai.



