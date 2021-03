Diretta Miami Open 2021/ Sinner Khachanov streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: IN CAMPO DJOKOVIC, NADAL E FEDERER

Entra sempre più nel vivo la diretta del Miami Open 2021 che anche oggi, domenica 28 marzo, ci terrà compagnia da quando in Italia sarà metà pomeriggio fin nel cuore della notte, a causa naturalmente del fuso orario con la Florida: a questo proposito va segnalato che oggi il via alle partite sarà alle ore 17.00 italiane, perché a causa del cambio dell’ora da noi (ma non a Miami), le ore di differenza sono passate da cinque a sei. Dopo questa curiosità comunque importante per chi vorrà seguire l’intero programma della odierna diretta del Miami Open 2021, ricordiamo che si tratta del primo torneo Masters 1000 della stagione per quanto riguarda il tabellone maschile Atp e di un Premier Mandatory Wta per le donne, dunque un torneo di massimo prestigio nonostante tante defezioni.

Spicca ad esempio in campo maschile la contemporanea assenza dei tre fenomeni Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer, potrebbe essere l’occasione ideale per mettere sempre di più in luce la crescita dei talenti del futuro, tra i quali senza dubbio hanno un posto di primo piano i nostri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, già in eccellente evidenza nei giorni scorsi.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2021, come sempre, sarà fornita da due diverse emittenti: il torneo maschile è un’esclusiva della televisione satellitare Sky Sport, che lo trasmetterà sui canali 204 e 205 del decoder, e ovviamente bisognerà essere abbonati al servizio. Per le partite del tabellone femminile bisognerà rivolgersi invece alla web-tv federale SuperTennis, numero 64 del digitale terrestre; in entrambi i casi sarà disponibile il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go o al portale www.supertennis.tv. Per tutte le informazioni utili sulla competizione potrete poi consultare liberamente il sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.miamiopen.com e sul quale troverete notizie e tabellini statistici.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque accennato a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nella nostra presentazione della diretta del Miami Open 2021, che sicuramente oggi vedrà in primo piano in ottica azzurra la partita del terzo turno dell’altoatesino, che dovrà affrontare il russo Karen Khachanov in un match certamente assai stuzzicante. Sinner venerdì è piaciuto non tanto per la vittoria in sé, che contro il francese Hugo Gaston era ampiamente prevedibile, quanto per la velocità e l’autorevolezza con la quale Jannik ha chiuso la “pratica” potremmo quasi dire (con il massimo rispetto) senza nemmeno fare fatica, come certifica il doppio 6-2 maturato in tempi brevissimi. Il talento è fuori discussione, ma vincere senza alcun sussulto le partite più “banali” è segno di grande maturità e ci fa davvero ben sperare. Oggi logicamente si cambia registro perché Khachanov è avversario di ben altro spessore e testa di serie numero 14, ma sicuramente Sinner potrà nuovamente dire la sua…



