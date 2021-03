Diretta Miami Open 2021/ Sinner Ruusuvuori streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: SINNER CERCA I QUARTI

Al Miami Open 2021, martedì 30 marzo, si inizia a giocare alle ore 17:00 italiane: gli ottavi di finale nella parte alta del tabellone maschile ci consegnano uno Jannik Sinner che, dopo la rimonta nei confronti di Karen Khachanov, va all’assalto di un posto nei quarti del Masters 1000 e, attenzione, ha una straordinaria possibilità di fare tanta strada visto che, almeno nella sua zona, il tabellone è parecchio aperto. Oggi il suo avversario è Emil Ruusuvuori.

Compirà 22 anni il prossimo venerdì e nel frattempo ha timbrato una straordinaria vittoria contro Alexander Zverev (nel secondo turno) per poi avere la meglio di Mikael Ymer in una sfida tra giovani. Tennista miglioratissimo, certamente in questo momento è ancora indietro nel suo percorso rispetto a Sinner; dunque ci sono le speranze di prendersi una vittoria che condurrebbe l’altoatesino ai quarti, e allora possiamo anche iniziare a valutare, nella diretta del Miami Open 2021, cosa potrebbe succedere più avanti.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2021, per quanto riguarda il torneo maschile, è riservata agli abbonati della televisione satellitare che la potranno seguire sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del loro decoder. I match femminili sono invece sulla web-tv federale SuperTennis, al canale 64 del digitale terrestre; nel primo caso la diretta streaming video sarà garantita installando gratuitamente l’applicazione Sky Go (naturalmente per gli abbonati) su PC, tablet o smartphone mentre nel secondo tutti potranno accedere, senza costi aggiuntivi, al sito www.supertennis.tv per seguire le partite del Miami Open 2021 in mobilità.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Dunque analizzando il tabellone maschile del Miami Open 2021 possiamo notare che per Jannik Sinner l’occasione è di quelle ghiotte: qualora dovesse battere Ruusuvuori arriverebbe a un quarto di finale contro uno tra Taylor Fritz, statunitense che sta crescendo e che fa parte di quella NextGen di cui si è tanto parlato, e il kazako Alexander Bublik che è l’ultima testa di serie in questo Masters 1000. Avversari che chiaramente sono tutti battibili dall’altoatesino, se vogliamo parlare esclusivamente di ranking o di possibilità attuali; certamente poi nel mondo del tennis è tutto possibile, dunque al momento Sinner deve stare attento a fare il suo match contro il finlandese che nasconde parecchie insidie, senza pensare al suo eventuale avversario nella Top 8. Abbiamo in campo anche Daniil Medvedev, impegnato contro Frances Tiafoe che anche due anni fa aveva trovato una grande corsa al Miami Open; il russo, testa di serie numero 1 e grande favorito per vincere il torneo, avrà poi una potenziale sfida contro John Isner, campione 2018 e finalista 2019 e sempre una grande minaccia se in giornata con il servizio, e Roberto Bautista Agut che è un giocatore in grado di fare partita pari con i big. Vedremo, di sicuro avremo match particolarmente interessanti qui nella giornata odierna del Miami Open 2021…



