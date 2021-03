Diretta Miami Open 2021/ Sonego Galan streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: MUSETTI E SONEGO PER GLI OTTAVI

Al Miami Open 2021 siamo arrivati alla giornata di lunedì 29 marzo: si comincia alle ore 17:00 italiane, saranno sempre le 11:00 locali a Key Biscaine e dunque la variazione riguarda il fatto che in Italia sia cambiato l’orario, cosa che non è avvenuta sulla Costa Est degli Stati Uniti. Nel terzo turno troveremo i giocatori che, tra gli altri, hanno fatto il loro esordio sabato, godendo del bye; le teste di serie, tra cui anche il nostro Lorenzo Sonego che dopo la vittoria su Bjorn Fratangelo si troverà a sfidare il sorprendente colombiano Daniel Galan Riveros, capace di far fuori Alex De Minaur (il quale deve rimandare ancora il momento del grande salto).

Diretta Miami Open 2021/ Sinner Khachanov (4-6 7-6 6-4): vittoria di cuore per Jannik

L’altro italiano in campo oggi, nella diretta del Miami Open 2021 e per un posto negli ottavi di finale del torneo Masters 1000, sarà Lorenzo Musetti: di autorità il successo centrato contro un giocatore esperto come Benoit Paire, per lui adesso ci sarà il veterano croato Marin Cilic che ha ancora voglia di stupire, anche se forse non è più quello capace di vincere gli Us Open sei anni e mezzo fa. Vedremo allora come andranno le cose sui vari campi…

Diretta Miami Open 2021/ Streaming video e tv: via alle partite!

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2021, come sempre, sarà fornita da due diverse emittenti: il torneo maschile è un’esclusiva della televisione satellitare Sky Sport, che lo trasmetterà sui canali 204 e 205 del decoder, e ovviamente bisognerà essere abbonati al servizio. Per le partite del tabellone femminile bisognerà rivolgersi invece alla web-tv federale SuperTennis, numero 64 del digitale terrestre; in entrambi i casi sarà disponibile il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go o al portale www.supertennis.tv. Per tutte le informazioni utili sulla competizione potrete poi consultare liberamente il sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.miamiopen.com e sul quale troverete notizie e tabellini statistici.

DIRETTA MIAMI 2021/ Sinner Gaston (2-0) streaming video tv. Zverev eliminato!

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Al Miami Open 2021 le sfide del tabellone maschile sono interessanti: siamo nella parte bassa del main draw, dove il favorito per raggiungere la finale è Stefanos Tsitsipas che oggi gioca contro Kei Nishikori, finalista negli Us Open citati in precedenza e poi parecchio sfortunato con problemi fisici che lo hanno tenuto fuori anche a lungo. Chi invece è già tornato su buoni livelli è Milos Raonic, che infatti è testa di serie numero 12 e sarà impegnato contro il francese rampante Ugo Humbert; l’altro canadese, Denis Shapovalov, dopo la rimonta contro Ilya Ivashka affronterà Hubert Hurkacz in un altro match potenzialmente molto interessante. Tra le altre sfide, attenzione a quella tra Aslan Karatsev, esploso agli Australian Open e che pare potersi confermare, e Sebastian Korda, figlio d’arte che purtroppo ha eliminato il nostro Fabio Fognini; Diego Schwartzman, testa di serie numero 5 del tabellone, avrà come avversario Adrian Mannarino, veterano francese che in qualche modo riesce quasi sempre ad avere una classifica di livello, e infatti fa parte del seeding anche in questo Miami Open 2021. Per Andrey Rublev l’ostacolo è Marton Fucsovics: attenzione all’ungherese, che qualche match contro i big in carriera l’ha già vinto…



© RIPRODUZIONE RISERVATA