Diretta Miami Open 2021/ Streaming video tv: ecco Sonego e Fognini (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: IN CAMPO FOGNINI E SONEGO

Procede senza soste il Miami Open 2021: alle ore 16:00 (italiane) di sabato 27 marzo si giocano altri match del torneo, che è di categoria Masters 1000 sia per gli uomini che per le donne e che tecnicamente concluderebbe il Sunshine Double sul cemento degli Stati Uniti, se non fosse che a Indian Wells quest’anno non si è giocato – e non è dato sapere, al momento, se lo si farà in seguito. Oggi abbiamo due italiani in campo, e dunque bisognerà stare particolarmente attenti a quello che succederà: Fabio Fognini (numero 10) e Lorenzo Sonego (24) sono entrambi teste di serie del tabellone e di conseguenza hanno goduto del bye al primo turno, riservato a tutti i giocatori del seeding.

DIRETTA MIAMI 2021/ Sinner Gaston (2-0) streaming video tv. Zverev eliminato!

Sarà particolarmente interessante vedere come si comporteranno: partono da presupposti diversi vista la differenza di età, ma allo stesso modo sperano di fare strada nella diretta del Miami Open 2021 visto che il tabellone dà occasioni a tanti tennisti, perché come abbiamo già detto nei giorni scorsi i Big Three non ci sono e altri potenziali protagonisti hanno scelto di non prendere parte a questo appuntamento, volendosi concentrare sulla stagione europea della terra rossa.

Diretta Miami Open 2021/ Musetti Mmoh streaming tv: Sandgren vince per abbandono

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Possiamo ricordare che sono due i modi che avrete per seguire la diretta tv del Miami Open 2021: gli abbonati alla televisione satellitare dovranno andare ai canali 204 e 205 per i match del torneo maschile, mentre le partite del tabellone femminile saranno un’esclusiva della web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti al numero 64 del digitale terrestre. Il servizio di diretta streaming video è garantito da entrambe le emittenti, con l’applicazione Sky Go nel primo caso e il sito www.supertennis.tv nel secondo; sul portale ufficiale del torneo, all’indirizzo www.miamiopen.com, troverete poi tutte le informazioni utili sugli incontri del giorno e sui giocatori impegnati a Key Biscaine.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021/ Video streaming tv: Lorenzi eliminato da Escobedo

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

La giornata del sabato al Miami Open 2021 ci presenterà dunque Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. A quasi 34 anni il sanremese è ormai nella parte conclusiva di una carriera che, guardandola complessivamente e “allontanando gli occhi”, è stata sicuramente positiva e sempre di alto profilo, con tante soddisfazioni (come quella di aver rimontato due set a Rafa Nadal agli Us Open: solo lui e Tsitsipas possono dire di averlo fatto) ma nella quale Fabio ha forse raccolto meno di quanto avrebbe potuto. Discorso ampio, ma un ultimo giro di giostra potrebbe arrivare e quel titolo Masters 1000 a Montecarlo potrebbe raddoppiare, anche se non è lui uno dei grandi favoriti il talento è sempre quello. Sonego invece la carriera ce l’ha ancora tutta davanti, i progressi sono evidenti e il torinese del ’95 è uno di quelli che, possiamo dirla così anche se sarebbe una visione parziale, hanno maggiormente beneficiato dell’esplosione su grandi livelli di Matteo Berrettini. Tra gli altri big in campo oggi al Miami Open 2021, occhi puntati su Andrey Rublev che è senza ombra di dubbio il giocatore del momento, ma anche su quello Stefanos Tsitsipas citato in precedenza e che corre perché il 2021 sia veramente il suo anno, partendo da premesse che sono certamente ottime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA