Diretta Miami Open 2021/ Streaming video tv: tanti italiani in campo oggi (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: OGGI LE QUALIFICAZIONI MASCHILI

Il Miami Open 2021 apre le sue porte martedì 23 marzo, alle ore 16:00 secondo il nostro fuso orario: già nei giorni scorsi abbiamo assistito ai primi match di qualificazione ma oggi si completa il programma, e allo stesso tempo iniziano anche le partite del primo turno femminile. Il torneo è un Masters 1000, denominazione che sostanzialmente è stata uniformata anche per l’ambito Wta. Aspettando i big, visto che il tabellone maschile verrà inaugurato soltanto domani e le teste di serie migliori godono del bye (significa che sono qualificate di diritto al secondo turno), oggi abbiamo comunque alcuni italiani che vanno alla ricerca del pass per il main draw, e dunque potrebbero aumentare la pattuglia azzurra.

Tra le donne la sola Elisabetta Cocciaretto, impegnata con l’ungherese Timea Babos, potrebbe salvare la presenza di casa nostra visto che nessun’altra giocatrice fa parte del torneo; ben più consistente la rappresentanza maschile, pur con qualche assenza (ovviamente quella di Matteo Berrettini) e che oggi potrebbe essere ampliata. Ora, mentre attendiamo che nella diretta del Miami Open 2021 si inizi a giocare, proviamo a valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questo torneo e alla giornata di martedì.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv del Miami Open 2021 bisogna considerare che la televisione satellitare trasmetterà i match del tabellone maschile, ma soltanto a partire da domani; oggi potrete visitare il canale SuperTennis, aperto a tutti al numero 64 del digitale terrestre, per le partite del torneo femminile che, come detto, è già al primo turno anche se deve ancora concludere le qualificazioni. In assenza di un televisore sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito della web-tv federale che trovate all’indirizzo www.supertennis.tv.

DIRETTA MIAMI OPEN 2021: GLI ITALIANI IN GARA

Al Miami Open 2021 dunque abbiamo qualche italiano che va a caccia della qualificazione al tabellone principale. Ad aprire sarà Federico Gaio, che già alle 16:00 sarà in campo contro Liam Broady; l’impegno sulla carta più ostico ce l’avrà il veterano di Mestre Matteo Viola, che incrocia la racchetta con Mischa Zverev. Fratello del più celebre Alexander, ottimo doppista che qualche anno fa ha avuto anche ottimi risultati nel singolare, pur senza durare. Avremo nella stessa fascia oraria (cioè i terzi match sui vari campi, e dunque verosimilmente già in serata qui da noi) la Cocciaretto di cui abbiamo già parlato, e Paolo Lorenzi che se la vede con Jason Jung; a chiudere sarà Thomas Fabbiano, il pugliese miglioratissimo e che abbiamo già visto protagonista negli Slam. Per lui l’avversario sarà Jenson Brooksby; tra le protagoniste del tabellone feminile bisogna sicuramente citare Venus Williams che se la vede con Zarina Diyas, poi una Paula Badosa in forte crescita e sicuramente un match potenzialmente interessante tra la rediviva Ajla Tomljanovic e la giovane russa Anastasia Potapova. Giocherà anche Nadia Podoroska, semifinalista all’ultimo Roland Garros: per lei una sfida interessante contro Mayar Sherif, prima egiziana di sempre nel tabellone di uno Slam e, in seguito, capace di vincere un match nei main draw dei Major (agli Australian Open).



