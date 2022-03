Diretta Miami Open 2022/ Berrettini Cerundolo streaming video tv: oggi 4 italiani!

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: BERRETTINI CERUNDOLO, QUATTRO ITALIANI IN CAMPO!

La giornata di venerdì 25 marzo al Miami Open 2022 è ricca di spunti: si parte come sempre alle ore 16:00 di casa nostra, e saranno ben quattro gli italiani al via di questa intensa giornata. Vale a dire, le teste di serie che hanno saltato il primo turno, visto che in questo Masters 1000 sono previsti i cosiddetti bye: dunque Matteo Berrettini, che è il numero 4 del tabellone Atp, se la vedrà con l’argentino Juan Manuel Cherundolo nel tentativo di riscattare quanto accaduto a Indian Wells, con la bruciante eliminazione per mano di Miomir Kecmanovic in un match concluso al terzo set.

Jannik Sinner nel deserto della California aveva dato forfait prima di giocare contro Nik Kyrgios, l’esordio nella diretta del Miami Open 2022 lo vedrà opposto a Emil Ruusuvuori – il finlandese è in crescita e va preso con le pinze – per Lorenzo Sonego invece il match del primo turno a Key Biscaine sarà contro Denis Kudla. Infine Fabio Fognini, che a Indian wells non era testa di serie ma lo è al Miami Open 2022 a causa dei forfait: per il sanremese, il veterano di una pattuglia italiana per il resto giovane, il match del venerdì sarà contro Taro Daniel. Vedremo cosa succederà…

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Possiamo ricordare che la diretta tv del Miami Open 2022 riguarda due emittenti: il torneo maschile infatti è un’esclusiva della televisione satellitare, che lo trasmetterà su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) con qualche eventuale incursione su Sky Sport Uno (201) ma in ogni caso sarà un appuntamento riservato agli abbonati, a differenza dei match femminili che andranno invece in onda su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del televisore. Sarà naturalmente attivo anche il doppio servizio di diretta dei Miami Open 2022 in streaming video: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go con i dati del proprio abbonamento, nel secondo visitando il portale www.supertennix.it. Infine il sito ufficiale del torneo, che è all’indirizzo www.miamiopen.com, fornirà tutte le informazioni utili come i tabellini statistici e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci attende dunque una bella giornata alla diretta Miami Open 2022: siamo nella parte bassa del tabellone Atp, dove sulla carta ad arrivare in semifinale sarebbero per ranking il nostro Matteo Berrettini e Alexander Zverev, che a Indian Wells ha deluso e, dopo il grave episodio della squalifica per aver di fatto aggredito un giudice di sedia (ad Acapulco) e oggi affronta Borna Coric, il croato che era lanciato verso una bella ascesa ma è poi stato frenato dagli infortuni. Qui però avremo anche Andrey Rublev, semifinalista nel primo Masters 1000 del Sunshine Double, che farà il suo esordio in un match stellare.

Non c’è dubbio alcuno che l’highlight di giornata al Miami Open 2022 sarà la sfida tra il russo, testa di serie numero 5 del tabellone, e Nick Kyrgios che a Indian Wells ha fatto molto bene, mettendo anche in difficoltà Rafa Nadal e dando la sensazione di essere anche mentalmente in forma (ma qui l’incognita è sempre da citare). Reilly Opelka, il gigante statunitense, giocherà contro Francisco Cerundolo; avremo anche Casper Ruud contro Henri Laaksonen, e poi attenzione a un Alexander Bublik che è in forte crescita e forse uno dei giocatori più sottovalutati dell’intero circuito, impegnato nel suo esordio al Miami Open 2022 contro il colombiano Daniel Galan.











