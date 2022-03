Diretta Miami Open 2022/ Bronzetti Kalinskaya streaming video tv, oggi 26 marzo

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: BRONZETTI-KALINSKAYA!

Continua la diretta del Miami Open 2022, il torneo che dalle ore 16.00 italiane ci farà compagnia anche oggi, sabato 26 marzo, dal cemento della metropoli della Florida, dove il grande tennis è protagonista questa settimana e la prossima con il secondo Masters 1000 della stagione – in campo femminile WTA 1000, ma siamo in ogni caso nel circuito appena inferiore ai quattro tornei del Grande Slam. Il Miami Open 2022 entra quindi sempre più nel vivo, andiamo a scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022/ Sinner Ruusuvuori video streaming tv: Fognini vince!

In ottica italiana, oggi sarà una giornata più tranquilla rispetto a ieri: potremo comunque seguire la partita Bronzetti Kalinskaya, con la quale scopriremo se potrà proseguire la già bellissima avventura di Lucia Bronzetti, lucky loser ripescata dalle qualificazioni e capace di battere al primo turno l’australiana Ajla Tomljanović e al secondo la svizzera Stefanie Vögele. Adesso ci sarà la sfida contro la qualificata russa Anna Kalinskaja, che aprirà a una delle due tenniste il traguardo del quarto turno, sicuramente inatteso: Lucia Bronzetti sarà capace di cogliere questa bella occasione?

Matteo Berrettini, infortunio mano destra: come sta?/ Ritiro da torneo Miami

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE BRONZETTI-KALINSKAYA

Possiamo ricordare che la diretta tv del Miami Open 2022 riguarda due emittenti: il torneo maschile infatti è un’esclusiva della televisione satellitare, che lo trasmetterà su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) con qualche eventuale incursione su Sky Sport Uno (201) ma in ogni caso sarà un appuntamento riservato agli abbonati, a differenza dei match femminili che andranno invece in onda su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del televisore. Sarà naturalmente attivo anche il doppio servizio di diretta dei Miami Open 2022 in streaming video: nel primo caso attivando l’applicazione Sky Go con i dati del proprio abbonamento, nel secondo visitando il portale www.supertennix.it. Infine il sito ufficiale del torneo, che è all’indirizzo www.miamiopen.com, fornirà tutte le informazioni utili come i tabellini statistici e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022/ Musetti Popyrin streaming video tv: l'italiano eliminato!

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci attende comunque una bella giornata con la diretta Miami Open 2022: nel tabellone maschile spiccherà sicuramente il match tra il numero 1 Daniil Medvedev e la wild-card di lusso Andy Murray, una partita che senza dubbio nobiliterà il secondo turno del Miami Open 2022 nella parte alta del tabellone. Il polacco Hubert Hurkacz, detentore del titolo, affronterà il francese Arthur Rinderknech, mentre il greco Stefanos Tsitsipas dovrà vedersela con il qualificato statunitense Jeffrey John Wolf. Infine, spendiamo una citazione anche per Taylor Fritz, che ha fatto felici gli americani vincendo ad Indian Wells e oggi sfiderà il kazako Michail Kukuškin.

Nel torneo femminile, abbiamo naturalmente già parlato di Bronzetti Kalinskaya, ma segnaliamo anche altre partite di spicco. Ad esempio, seguiremo con attenzione la giapponese Naomi Osaka, che dovrà vedersela con la ceca Karolína Muchová. Partita di buon livello potrebbe essere quella fra la tunisina Ons Jabeur e l’estone Kaia Kanepi, mentre per la campionessa olimpica svizzera Belinda Bencic l’appuntamento sul cemento del Miami Open 2022 sarà oggi contro la britannica Heather Watson.











© RIPRODUZIONE RISERVATA