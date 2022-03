Diretta Miami Open 2022/ Medvedev Martinez streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: GIORNATA SENZA ITALIANI

Sarà una giornata senza italiani quella che si gioca al Miami Open 2022 a partire dalle ore 17:00 (di casa nostra) di lunedì 28 marzo: si completa il terzo turno del tabellone maschile, siamo nella parte bassa e qui avevamo già un solo giocatore quando il Masters 1000 ha preso il via. Si trattava di Lorenzo Musetti, che ha perso all’esordio contro Alexey Popyrin: dunque nessun italiano, ma se non altro ci potremo consolare con la presenza di Daniil Medvedev, il numero 2 del ranking mondiale ma qui a Key Biscaine prima testa di serie, il nuovo che avanza Carlos Alcaraz e poi ancora altri big che animeranno la giornata.

La diretta del Miami Open 2022 ci consegnerà infatti tante sfide interessanti, che completeranno poi le imminenti sfide degli ottavi; per esempio giocherà il campione in carica Hubert Hurkacz che se la vedrà con Aslan Karatsev, e poi ancora tanta carne al fuoco ricordando che nella diretta del Miami Open 2022 saranno previste anche le sfide degli ottavi per il tabellone Wta. Non ci resta allora che metterci comodi e studiare la situazione, i match che ci aspettano e i main draw nella diretta del Miami Open 2022, per capire poi cosa potrebbe succedere sui vari campi e come procederà il torneo…

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Ricordiamo ancora una volta le due emittenti di riferimento per la diretta tv del Miami Open 2022. Il torneo maschile è sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Arena (numero 205 del decoder) e dunque è un appuntamento riservato agli abbonati, mentre il torneo femminile sarà su SuperTennis che è la web-tv dedicata al mondo della racchetta ed è disponibile sul digitale terrestre, in chiaro per tutti. I servizi di diretta streaming video permetteranno di seguire i match anche su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone: nel primo caso dovrete attivare l’applicazione Sky Go inclusa nei costi dell’abbonamento, nel secondo invece basterà visitare liberamente il sito www.supertennix.it.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Presentando la diretta del Miami Open 2022 per queste partite della domenica, ovviamente i riflettori sono puntati su Daniil Medvedev: il flop a Indian Wells ha impedito al russo di difendere la prima posizione nel ranking Atp ma questa ovviamente può essere la stagione della sua consacrazione, e l’assenza di Novak Djokovic – che potrebbe saltare altri appuntamenti – e Rafa Nadal gli darà l’occasione di arrivare sino in fondo. Il terzo turno di Medvedev sarà contro Pedro Martinez, lo spagnolo che ha battuto Cristian Garin due giorni fa; poi avremo il match tra Jenson Brooksby e Roberto Bautista Agut a incrociare in un possibile ottavo.

Più sotto, Lloyd Harris ha una bella occasione visto che sfida il giapponese Yoshihito Nishioka, comunque capace di superare Daniel Evans; e ancora, forse la sfida più interessante è quella tra Stefanos Tsitsipas (lui pure chiamato alla consacrazione) e Alex De Minaur, senza però dimenticarsi di quella già citata tra il veterano croato Marin Cilic e il giovanissimo Carlos Alcaraz, reduce dalla semifinale a Indian Wells. A chiudere il programma maschile nella diretta del Miami Open 2022, ecco il campione in California Taylor Fritz che affronta il derby statunitense con Tommy Paul, poi l’altro Usa Sebastian Korda affronterà il serbo Miomir Kecmanovic.











