Diretta Miami Open 2022/ Streaming video tv: Medvedev e Alcaraz nei quarti! (tennis)

La giornata del Miami Open 2022 per giovedì 31 marzo prende il via alle ore 19:00, ovviamente con fuso orario di casa nostra: si completa il programma dei quarti di finale maschili in questo torneo Masters 1000, mentre per quanto riguarda le donne avremo le due semifinali. Si procede dunque spediti verso la soluzione dell’enigma, ovvero quali saranno i due campioni; nel tabellone Atp le sorprese non sono mancate, tanto che nella parte alta solo il primo quarto di finale ha rispettato quelle che erano le premesse del ranking, a differenza del secondo che possiamo assolutamente definire sorprendente.

Daniil Medvedev, testa di serie numero 1 e a caccia di riscatto dopo il flop di Indian Wells, incrocia la racchetta con Hubert Hurkacz: sfida affascinante che aveva avuto luogo anche alle Atp Finals di Torino, e che qui significa ancora di più perché si gioca tra il miglior giocatore del torneo e il campione in carica. L’altro quarto di finale nella diretta del Miami Open 2022 è quello tra Carlos Alcaraz e Miomir Kecmanovic: certo il giovane spagnolo lo aspettavamo ancora su grandi livelli ma non era così scontato, mentre il serbo ha confermato il buon momento ma raggiungendo comunque un risultato a sorpresa. Staremo allora a vedere…

La diretta tv del Miami Open 2022 sarà come sempre affidata alle due emittenti: la televisione satellitare si occuperà di trasmettere i match del torneo maschile, appuntamento riservato agli abbonati Sky che, in assenza di un televisore, oltre a selezionare il canale Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’applicazione Sky Go. Le partite del torneo femminile al Miami Open 2022 sono invece fornite dalla web-tv federale SuperTennis, in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando e con diretta streaming video disponibile visitando il sito www.supertennix.it. Infine possiamo ricordare che sul portale www.miamiopen.com troverete tutte le informazioni utili, a cominciare dai boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

Si gioca tra poco per la diretta del Miami Open 2022: sicuramente il quarto di finale più affascinante, e lo abbiamo già detto, è quello tra Medvedev e Hurkacz. Il russo è favorito, dopo essersi tolto il peso di vincere lo Slam (e che Slam, lo ricorderete) è anche riuscito a portarsi al numero 1 del ranking Atp anche se per il momento la cosa è durata poco, ma ci sono ben pochi dubbi che ormai abbia raggiunto il livello dei Big Three (che sono rimasti in due, anzi forse nemmeno) come dimostrato dai risultati che ha saputo centrare sul campo. Medvedev però rischia, perché l’anno scorso sui campi di Key Biscaine Hurkacz si era rivelato al mondo: non ancora di grande livello, il polacco aveva sorpreso tutti e purtroppo anche il nostro Jannik Sinner, che in finale aveva certamente qualcosa in più almeno nel pronostico.

Dall’altra parte, che dire? Carlos Alcaraz è il predestinato che tutti aspettano, un giovane che forse non aveva tanto hype attorno a sé da parecchio tempo, tanto che per trovare una situazione del genere dobbiamo realmente tornare ai tempi di Rafa Nadal che il connazionale ricorda tanto, nei numeri e nella precocità ma non solo. Alcaraz arriverà, che vinca o meno il Miami Open 2022 è uno di quei tennisti destinati a fare grandi cose: lo sta ampiamente dimostrando anche sui campi della Florida, per arrivare in semifinale ha battuto un veterano come Marin Cilic e la testa di serie numero 3 Stefanos Tsitsipas, confermando di poter anche “saltare” la tanto decantata NextGen. Per lui si va verso quella che sarebbe la seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000, dopo quella di Indian Wells quasi vinta contro Nadal: sulla sua strada però c’è un Miomir Kecmanovic cresciutissimo e già ottimo in California (aveva battuto Cilic e Matteo Berrettini), dunque attenzione a quello che potrebbe succedere…











