DIRETTA MIAMI OPEN 2022/ Video streaming tv: la rivincita di Cameron Norrie su Ruud?

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: LA RIVINCITA

La diretta del Miami Open 2022 per le partite di oggi ci consegna anche un incrocio che possiamo definire curioso: il match tra Casper Ruud e Cameron Norrie era andato in scena nella terza giornata delle Atp Finals 2021, ma al PalaAlpitour di Torino questa sfida non si sarebbe dovuta giocare. Infatti Norrie, vincitore poco prima dell’Indian Wells spostato in autunno, si era qualificato al Master di fine stagione ma solo come seconda riserva, alle spalle anche di Jannik Sinner; se l’altoatesino era entrato in corsa al posto di Matteo Berrettini, vendicando immediatamente la finale del Miami Open del marzo precedente e battendo Hubert Hurkacz (non riuscendo poi a qualificarsi per la semifinale, sconfitto da Daniil Medvedev), Norrie aveva sostituito Stefanos Tsitsipas dopo il forfait del greco, già caduto contro Andrey Rublev.

Il britannico aveva aperto le danze proprio contro Ruud, in una sorta di spareggio per restare in corsa: aveva stravinto il primo set ma poi era stato rimontato dal norvegese, che lo aveva battuto con il risultato di 1-6 6-3 6-4. Norrie dunque eliminato, e poi battuto anche da Novak Djokovic (1-6 2-6); Ruud invece aveva fatto il capolavoro con un altro ribaltone, facendo fuori Rublev (2-6 7-5 7-6) e volando in semifinale dove, tuttavia, Medvedev lo aveva demolito (6-4 6-2). Oggi dunque norvegese e britannico si ritrovano negli ottavi del Miami Open 2022, e sarà interessante scoprire come andrà a finire questo match… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv del Miami Open 2022 è affidata come sempre alla televisione satellitare, che trasmette i match principali per l’intera durata del torneo: il canale di riferimento è Sky Sport Tennis, che gli abbonati potranno trovare al numero 205 del decoder oppure selezionare tramite l’applicazione Sky Go, che permette la visione del Miami open 2022 in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Poi, sul sito www.miamiopen.com troverete tutte le informazioni utili su questa partita, a cominciare dal boxscore aggiornato in tempo reale, mentre altri dati sui due giocatori in campo saranno consultabili su www.atptour.com.

MIAMI OPEN 2022: SINNER-KYRGIOS E NON SOLO…

Al Miami Open 2022, nella giornata di martedì 29 marzo, si gioca l’intero programma la diretta degli ottavi Atp: la stessa cosa è stata fatta ieri con il tabellone femminile, oggi tocca agli uomini e in campo troveremo anche il nostro Jannik Sinner, che sarà impegnato in un match potenzialmente interessantissimo contro Nick Kyrgios e del quale, come giusto che sia, ci occupiamo in separata sede. Nell’attesa di analizzare anche la parte alta del tabellone, in questa introduzione ci concentriamo in particolar modo sulla metà bassa del torneo Masters 1000 maschile: dobbiamo infatti capire quale possa essere il percorso del nostro Sinner.

Possiamo dunque iniziare dicendo che non ci sarà il derby dei fratelli Cerundolo: Juan Manuel, il minore dei due argentini e visto anche nelle ultime NextGen Finals, ha perso contro Frances Tiafoe e dunque non sfiderà Francisco, che invece a sorpresa ha battuto Gael Monfils e dunque se la vedrà con lo statunitense. Citiamo questo match non solo per il derby familiare mancato, ma anche perché proprio il vincitore di questa sfida sarebbe l’avversario di Sinner nei quarti di finale, e dunque nella diretta del Miami Open 2022 dovremo osservare con estrema attenzione con l’altoatesino che, sicuramente, spera in Tiafoe per vendicarsi della bruciante sconfitta di Vienna.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Dunque per la diretta del Miami Open 2022 stiamo parlando degli ottavi che riguardano la parte bassa del tabellone Atp. Le altre due partite in programma, che si incrociano andando a formare l’altro quarto di finale – e dunque avremo da questo contesto il potenziale avversario di Sinner nella semifinale del Masters 1000 – sono certamente interessanti. Alexander Zverev è la testa di serie numero 2 del tabellone, qui a Key Biscaine ha già raggiunto una finale (quattro anni fa) ma deve riscattare la delusione di Indian Wells, è certamente il favorito per arrivare in finale ma oggi se la deve vedere con Thanasi Kokkinakis.

Il talentuoso australiano in carriera è stato frenato dagli infortuni, ma è reduce dalla vittoria degli Australian Open nel doppio (con il grande amico Nick Kyrgios) e qui al Miami Open 2022 ha saputo battere Diego Schwartzman al secondo turno, ma anche il veterano Richard Gasquet all’esordio. Avremo poi in campo Casper Ruud, il norvegese che ormai fa stabilmente parte della Top 10 ma che va a caccia della definitiva consacrazione: per lui l’avversario sarà Cameron Norrie, che lo scorso autunno aveva trionfato a sorpresa a Indian Wells e da quel momento ha fatto un importante salto di qualità, arrivando anche (esattamente come Sinner) a giocare le Atp Finals come riserva subentrata. Vedremo allora quello che succederà sui campi nella diretta del Miami Open 2022…











