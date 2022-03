Diretta Miami Open 2022/ Zverev Ruud streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: SINNER E ZVEREV NEI QUARTI!

La diretta del Miami Open 2022 per mercoledì 30 marzo prende il via, per quanto riguarda i match dei due tornei di singolare, alle ore 19:00 italiane: è un’altra giornata importante nel Masters 1000 di Key Biscaine, perché intorno alle ore 21:00 avremo in campo il nostro Jannik Sinner che, dopo la vittoria contro Nick Kyrgios, affronta il quarto di finale contro il sorprendente argentino Francisco Cerundolo. In palio dunque la seconda semifinale consecutiva al Miami Open; oggi però si gioca l’altro quarto Atp nella parte bassa del tabellone, e si completa il programma dei quarti Wta che sono iniziati ieri.

Nel primo caso, vivremo una sfida tutta da seguire – anche perché il vincente sarà l’eventuale avversario di Sinner – tra Casper Ruud e Alexander Zverev, testa di serie numero 2 del tabellone e, sulla carta, principale minaccia per l’azzurro verso la finale del Miami Open 2022; nel secondo, i due match saranno Badosa Pegula (che apre la giornata di mercoledì) e Kvitova Swiatek. Non vediamo l’ora di assistere ai match che comporranno la diretta del Miami Open 2022; prima di lasciare che a parlare siano i campi però è doveroso fare un’analisi su quelli che potrebbero essere i temi principali legati al torneo Masters 1000.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

Va ricordato ancora una volta che la diretta tv del Miami Open 2022 sarà trasmessa dalla televisione satellitare in un appuntamento riservato ai suoi abbonati: il canale di riferimento è come sempre Sky Super Tennis (numero 205 del decoder) che in questi giorni si è occupato di mandare in onda i match del torneo Masters 1000, e che fornisce anche l’alternativa della diretta streaming video ai suoi abbonati. Basterà infatti attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go; inoltre sul sito ufficiale www.miamiopen.com sarà possibile consultare le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MIAMI OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Se il match di Jannik Sinner nella diretta del Miami Open 2022 merita uno spazio a parte, dobbiamo allora dire che l’avversario dell’azzurro nei quarti (qualora ovviamente Sinner dovesse vincere anche oggi) sarebbe appunto uno tra Ruud e Alexander Zverev. Il tedesco a Miami aveva già raggiunto una finale quattro anni fa, perdendola contro John Isner; allora era un tennista emergente ma già capace di vincere tornei importanti, oggi ha maturato ancora più consapevolezza anche se resta quella sensazione di fondo che gli manchi sempre il centesimo per fare l’euro, tanto che lo Slam è ancora un tabù e, a differenza per esempio di Daniil Medvedev rispetto al quale ha un anno in meno, non è ancora riuscito a diventare dominante come invece potrebbe essere.

Ruud è un giocatore “normale” se parliamo di talento e doti fisiche, ma con etica del lavoro e professionalità è riuscito a entrare nella Top 10 e qualificarsi per le Atp Finals; già oggi il norvegese migliore nella storia (ma qui non ci voleva forse molto), gli mancano certamente i grandi traguardi in termini di titoli di un certo peso, ma la sua crescita negli ultimi anni è indubbia e anche lui potrebbe certamente togliersi qualche soddisfazione nel futuro a breve termine. Tra poco allora saremo in campo per la diretta del Miami Open 2022, vedremo quello che succederà…











