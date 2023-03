Diretta Miami Open 2023/ Berrettini McDonald streaming video tv: 2° turno!

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: BERRETTINI MCDONALD!

La diretta del Miami Open 2023 vedrà completare il secondo turno oggi, sabato 25 marzo, con inizio dei match come sempre alle ore 16:00 di casa nostra, il torneo Masters 1000 comincia ad entrare nel vivo e oggi sarà una giornata molto importante anche in ottica italiana. Dopo il debutto di Jannik Sinner ieri, nel torneo di cui l’altoatesino due anni fa raggiunse la finale perdendola contro Hubert Hurkacz, nelle prossime ore saranno addirittura quattro i tennisti italiani da seguire. Parliamo innanzitutto dell’altro nostro big, cioè Matteo Berrettini, a sua volta al debutto perché tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno al Miami Open 2023. Il romano partirà favorito in Berrettini McDonald, partita che lo vedrà sfidare il padrone di casa statunitense Mackenzie McDonald, il quale nel primo turno ha battuto il colombiano Galan.

Amici 22 Serale 2023, 2a puntata/ Eliminati e diretta: Celentano difende Ramon....

Primo appuntamento nella diretta Miami Open 2023 anche per l’altro giocatore italiano che è testa di serie nel torneo maschile, cioè Lorenzo Musetti, il quale infatti nelle prossime ore dovrà sfidare il ceco Jiří Lehečka, giunto fin qui eliminando nel primo turno l’argentino Coria. Già così sarebbe naturalmente un sabato decisamente stuzzicante per il torneo della Florida vinto l’anno scorso da Carlos Alcaraz, ma abbiamo parlato finora di soli due italiani su quattro, allora deve proseguire la nostra presentazione della diretta Miami Open 2023…

Milena Miconi, retroscena sul marito Mauro Graiani/ "Quando l'ho incontrato..."

MIAMI OPEN 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PARTITE

La diretta tv del Miami Open 2023 ancora una volta si sdoppierà: per il torneo maschile saremo infatti su Sky Sport Tennis, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 205 del decoder) con la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece garantito da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti (comunque disponibile anche nel bouquet di Sky, al numero 212) e con la diretta streaming video che verrà in questo caso fornita dal portale SuperTenniX.

GF Vip: spopola l'hashtag contro Edoardo Donnamaria/ Lui risponde con un video

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del Miami Open 2023 altri due italiani infatti giocheranno oggi, a partire da Lorenzo Sonego, che non è testa di serie ma si è preso la soddisfazione di battere al primo turno l’austriaco Dominic Thiem, che non sarà più quello dei tempi migliori, ma resta una “vittima” prestigiosa. Vedremo quindi oggi il torinese giocare la propria partita del secondo turno del Masters 1000 della Florida contro il britannico Daniel Evans, che è invece al debutto in quanto testa di serie numero 23.

Dulcis in fundo, dobbiamo parlare anche del tabellone femminile per completare la presentazione della giornata odierna nella diretta del Miami Open 2023 di tennis. In questo caso a dire il vero parliamo già del terzo turno perché le donne hanno cominciato un giorno prima e allora rendiamo onore a Martina Trevisan, che ha ricevuto il bye al primo turno in quanto testa di serie numero 25, ma nel secondo ha superato la giapponese Nao Hibino in modo autorevole in due set con il punteggio di 6-4, 6-3, così da affrontare oggi nel terzo turno la statunitense di origini cinesi Claire Liu. Insomma, sarà un sabato da non perdere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA