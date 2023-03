Diretta Miami Open 2023/ Sinner Djere streaming video tv: inizia il 2° turno!

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: SI GIOCA SINNER DJERE!

Il Miami Open 2023 apre le porte al secondo turno: venerdì 24 marzo, con inizio dei match come sempre alle ore 16:00 di casa nostra, finalmente anche i big fanno il loro esordio nel torneo Masters 1000 e Sinner Djere è l’appuntamento che interessa noi italiani. L’altoatesino, dopo la semifinale raggiunta a Indian Wells e persa contro Carlos Alcaraz, va a caccia di altra gloria: del Miami Open aveva giocato la finale due anni fa perdendola contro Hubert Hurkacz, ora ci riprova sapendo di aver raggiunto un livello tale per cui in appuntamenti importanti come questo può sempre arrivare in fondo, almeno tentativamente.

Il suo avversario è Laslo Djere, esperto serbo che oggi è numero 58 del ranking Atp e che al primo turno ha eliminato in modo netto Aleksandar Vukic; Jannik Sinner chiaramente parte favorito, poi eventualmente giocherebbe il terzo turno del Miami Open 2023 contro il vincente della sfida tra Jan-Lennard Struff, che ha battuto Fabio Fognini (il sanremese ha perso nuovamente all’esordio, come già a Indian Wells) e il veterano bulgaro Grigor Dimitrov, che non è magari più quello di un tempo e non ha raccolto in carriera tutto quello che ha potuto, ma resta sempre un avversario molto temibile qualora dovesse trovare la settimana giusta.

DIRETTA MIAMI OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del Miami Open 2023 ancora una volta si sdoppierà: per il torneo maschile saremo infatti su Sky Sport Tennis, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 205 del decoder) con la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece garantito da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti (comunque disponibile anche nel bouquet di Sky, al numero 212) e con la diretta streaming video che verrà in questo caso fornita dal portale SuperTenniX.

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del Miami Open 2023 altri big faranno oggi il loro esordio. Alexander Zverev per esempio apre le danze contro Taro Daniel dovendo stare attento, perché il giapponese a Indian Wells aveva eliminato Matteo Berrettini – sia pure in condizioni non perfette – mentre Taylor Fritz se la gioca nel derby Usa contro Emilio Nava, numero 182 del ranking. Per Casper Ruud, finalista in Florida lo scorso anno, una prima non banale contro il bielorusso Iliya Ivashka, dovendo anche togliersi le ultime ruggini che gli hanno impedito di fare strada nel Masters 1000 precedente; da seguire assolutamente il match tra Holger Rune e Marton Fucsovics.

In campo femminile purtroppo è arrivata la notizia del forfait di Iga Swiatek: la numero 1 Wta dunque abbandona il sogno di centrare la doppietta al Miami Open e lascerà il titolo a una collega. Tra i match che vale la pena seguire oggi c’è sicuramente da citare quello della tunisina (e due volte finalista Slam) Ons Jabeur che fa il suo esordio in una sfida difficile contro Varvara Gracheva. Per Aryna Sabalenka, campionessa agli Australian Open e finalista in Californi, la prima è contro Shelby Rogers; Maria Sakkari, candidata al titolo, ha un big match potenziale contro Bianca Andreescu che al primo turno si è liberata di Emma Raducanu, che non riesce a trovare la giusta continuità.











