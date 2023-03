DIRETTA MIAMI OPEN 2023/ Sinner Rublev video streaming tv: sarà il quinto incrocio

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: SINNER RUBLEV, I TESTA A TESTA

La diretta del Miami Open 2023 ci presenta come già visto Sinner Rublev: sarà il quinto incrocio tra questi due giocatori, il bilancio è di perfetta parità ma bisogna approfondire il discorso, ed evidenziare come le due sconfitte del nostro Jannik Sinner siano sempre arrivate per ritiro, e dunque con una sorta di asterisco a caratterizzarle. La prima a Vienna, tre anni fa: campo indoor, l’altoatesino aveva dato forfait praticamente subito, quando era sotto 1-2 nel primo set. Ben diverso il ritiro agli ottavi del Roland Garros giocato l’anno scorso: lì Sinner aveva vinto il primo set in maniera netta (6-1) e perso il secondo di misura (4-6) prima di alzare bandiera bianca all’inizio del terzo, sul punteggio di 2-0 in favore di Andrey Rublev.

Dunque, il russo non è mai riuscito a chiudere realmente un match contro il nostro tennista; le due vittorie di Sinner sono entrambe sulla terra rossa e risalgono a Barcellona 2021, un quarto di finale che si era concluso sul 6-2 7-6, e al Masters 1000 di Montecarlo del 2022, quando agli ottavi l’azzurro si era imposto in rimonta con il risultato di 5-7 6-1 6-3. Insomma: possiamo dire che i precedenti di Sinner Rublev facciano ben sperare, ma ovviamente a decidere quello che succederà sarà come sempre il campo e dunque vedremo come andranno le cose tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MIAMI OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE SINNER RUBLEV

La diretta tv del Miami Open 2023 ancora una volta si sdoppierà: per il torneo maschile saremo infatti su Sky Sport Tennis, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 205 del decoder) con la possibilità di assistere al Miami Open 2023, in particolare a Sinner Rublev, anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece garantito da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti (comunque disponibile anche nel bouquet di Sky, al numero 212) e con la diretta streaming video che verrà in questo caso fornita dal portale SuperTenniX.

MIAMI OPEN 2023: SINNER RUBLEV, POI SONEGO E TREVISAN!

Grande spettacolo al Miami Open 2023: martedì 28 marzo, sempre con inizio alle ore 17:00 di casa nostra, si gioca la diretta Sinner Rublev che è uno dei match presenti nel tabellone Atp per gli ottavi di finale. Siamo nella parte alta: il nostro Jannik Sinner, già semifinalista a Indian Wells e finalista a Key Biscaine due anni fa, va a caccia contro Rublev di un altro risultato di prestigio nella sua crescita, che l’anno scorso è stata ancora evidente anche se forse non è stato fatto il grande salto di qualità. Soprattutto se rapportato ad altri giovani che invece la gloria l’hanno ottenuta: su tutti Carlos Alcaraz, che a proposito oggi nella diretta del Miami Open 2023 se la vede con Tommy Paul.

Attenzione al tabellone del torneo: Sinner può avere una rivincita con il numero 1 del ranking ancora in semifinale (come in California), ma in caso di vittoria oggi avrebbe poi un incrocio ai quarti abbordabile – sempre sulla carta – perché il suo avversario sarebbe uno tra Botic Van De Zandschulp e Emil Ruusuvuori. Dunque, battere Andrey Rublev sarebbe davvero importante; certo il russo classe ’97 non è avversario troppo malleabile, ma c’è la sensazione che il Sinner di oggi parta comunque favorito rispetto a un rivale che, dopo una straordinaria stagione, si è come seduto sugli allori mancando i grandi risultati, pur rimanendo una minaccia costante.

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Il tabellone della diretta del Miami Open 2023 per le partite del martedì ci consegna dunque, oltre a Sinner Rublev, altri due italiani: Lorenzo Sonego è stato quasi perfetto contro Frances Tiafoe, che rappresentava una grande minaccia, e ora va a caccia dei quarti di finale in un match tutto sommato abbordabile, anche se Francisco Cerundolo ha demolito Félix Auger-Aliassime e certamente merita rispetto. Abbiamo poi Martina Trevisan nel quarto di finale Wta: la fiorentina, per la prima volta tra le prime otto di un Masters 1000, se la vede con Elena Rybakina, la giocatrice del momento in cerca del Sunshine Double (dopo aver vinto Indian Wells). Servirà un miracolo a Martina, che in caso di vittoria affronterà poi una tra Jessica Pegula e Anastasia Potapova, match questo ricalca quello andato in scena due settimane fa nel deserto della California.

Se dunque la diretta Jannik Sinner avrebbe uno di questi due avversari ai quarti, per Alcaraz – che comunque non ha un match scontato contro un Paul diventato solidissimo, come già dimostrato agli Australian Open – ci sarebbe una sfida comunque stellare, perché il suo rivale nei quarti del Miami Open 2023 sarebbe Taylor Fritz, che l’anno scorso ha vinto Indian Wells e che proprio Sinner ha battuto in California un paio di settimane fa, oppure Holger Rune, che ha già un Masters 1000 in bacheca (Parigi-Bercy) ed è entrato nella Top 10, confermando quanto di buono si diceva di lui ancora un paio di stagioni fa. Il match tra Sinner e Alcaraz fa gola, ma non è detto poi che rappresenti davvero la semifinale del Miami Open 2023…











