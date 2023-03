Diretta Miami Open 2023/ Sonego Tiafoe streaming video tv, orario dei match

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: ECCO SONEGO TIAFOE!

Sonego Tiafoe è il match che ci accompagna al Miami Open 2023 nella giornata di lunedì 27 marzo. Si inizia a giocare alle 17:00 di casa nostra: è infatti cambiato l’orario in Italia ma non negli Stati Uniti, dunque ora sono sei le ore di differenza tra qui e la Florida. Lorenzo Sonego ha effettuato una bella rimonta nei confronti di Daniel Evans, ed è così diventato – dopo Jannik Sinner – il secondo e unico italiano ad accedere al terzo turno nel tabellone Atp: se la vede ora con Frances Tiafoe, istrionico statunitense che all’inizio del 2023 sembra aver finalmente fatto il grande salto di qualità.

Attenzione poi che nella diretta del Miami Open 2023 per lunedì avremo in campo anche Martina Trevisan: la fiorentina infatti è qualificata al terzo turno e ora affronta Jelena Ostapenko, che nel 2017 a 20 anni appena compiuti aveva vinto a sorpresa il Roland Garros, poi ha avuto parecchi problemi nel mantenere il livello ma è tornata abbastanza competitiva pur se, a quasi 26 anni, forse possiamo dire che non abbia confermato tutte le premesse. Altri match ci attendono oggi nella diretta del Miami Open 2023 per il terzo turno, dunque andiamo a vedere brevemente quali siano…

DIRETTA MIAMI OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del Miami Open 2023 ancora una volta si sdoppierà: per il torneo maschile saremo infatti su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numeri 201 e 205 del decoder) con la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece garantito da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti (comunque disponibile anche nel bouquet di Sky, al numero 212) e con la diretta streaming video che verrà in questo caso fornita dal portale SuperTenniX.

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del Miami Open 2023 per i match di lunedì torna in campo anche Stefanos Tsitsipas: il greco affronta il suo terzo turno contro il cileno Cristian Garin, potenzialmente un big che però non ha mai fatto il passo ulteriore pur restando abbastanza temibile nel complesso. Anche Félix Auger-Aliassime farà il suo ritorno per sfidare Francisco Cerundolo, uno dei giovani più interessanti del circuito Atp; poi attenzione a Daniil Medvedev impegnato contro Alex Molcan e a caccia della seconda finale consecutiva in un Masters 1000 – dopo quella a Indian Wells – oltre che a Jiri Lehecka che ha eliminato il nostro Lorenzo Musetti ma ora alza il livello contro Karen Khachanov.

Nel tabellone femminile Elena Rybakina, campionessa a Indian Wells, dopo aver salvato un match point nello splendido match contro Paula Badosa affronta un’alta avversaria particolarmente impegnativa come Elise Mertens; per Jessica Pegula la rivale al terzo turno, nella diretta del Miami Open 2023, è Magda Linette mentre Aryna Sabalenka, che in questo avvio di 2023 ha vinto gli Australian Open e giocato la finale in California, incrocia la racchetta con Marie Bouzkova. Torna poi a giocare Anastias Potapova, ex numero 1 juniores di cui ha vinto Wimbledon: per la russa l’avversaria è Qinwen Zheng.











