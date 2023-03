Diretta Miami Open 2023/ Streaming video tv: orario e risultati 2^ giornata (tennis)

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: SI COMPLETA IL PRIMO TURNO!

Abbiamo anche la seconda giornata del Miami Open 2023 che sta per farci compagnia: giovedì 23 marzo saremo in campo, come sempre dalle ore 16:00 di casa nostra, per completare i match del primo turno e sempre in attesa delle teste di serie e dunque dei big, sia nel torneo maschile che in quello femminile. Si tratta di un Masters 1000 per entrambi i circuiti; Carlos Alcaraz e Elena Rybakina hanno trionfato a Indian Wells e quindi possono completare il Sunshine Double, il giovane spagnolo è anche campione in carica a Key Biscaine mentre chi difende il titolo qui in Florida per la Wta è Iga Swiatek, che la doppietta dei 1000 nordamericani l’ha fatta l’anno scorso.

Sarà un’altra giornata molto intensa nella diretta del Miami Open 2023: qui il caldo può ampiamente dire la sua come è già stato a Indian Wells, forse non è un caso che l’albo d’oro del torneo maschile (certo non solo per questo) sia stato dominato da statunitensi che tra il 1985 e il 2004 hanno portato a casa 13 titoli su 20 (ben sei di Andre Agassi) prima che iniziasse l’era di Novak Djokovic (6 vittorie) e Roger Federer (4). Vedremo come andrà quest’anno, la speranza è che almeno Jannik Sinner, finalista qui due anni fa e semifinalista all’ultimo Indian Wells, possa arrivare in fondo nel tabellone del torneo Atp…

DIRETTA MIAMI OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2023 ancora una volta si sdoppierà: per il torneo maschile saremo infatti su Sky Sport Tennis, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 205 del decoder) con la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile sarà invece garantito da SuperTennis, la web-tv federale che è in chiaro per tutti (comunque disponibile anche nel bouquet di Sky, al numero 212) e con la diretta streaming video del Miami Open 2023 che verrà in questo caso fornita dal portale SuperTenniX.

DIRETTA MIAMI OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

A proposito di Sinner: la diretta del Miami Open 2023 ci dice che il tabellone dell’altoatesino lo porterebbe a incrociare Grigor Dimitrov nel terzo turno, mentre agli ottavi l’avversario più accreditato sarebbe il solidissimo Andrey Rublev che tuttavia deve ancora fare i conti con qualche difficoltà nell’approcciare la nuova stagione. Nei quarti, Sinner se la vedrebbe poi con Casper Ruud; il norvegese però rischia, perché dalla sua parte gravita Alexander Zverev sceso nel ranking a causa dell’infortunio patito al Roland Garros ma certamente favorito sul norvegese in un potenziale incrocio al quarto turno, come già dimostrato a Indian Wells quando ha tenuto testa a Daniil Medvedev.

Poi per Sinner potenziale semifinale contro Carlos Alcaraz, per vendicare quanto accaduto in California ma anche agli Us Open; nella parte bassa del tabellone c’è Matteo Berrettini che non è esattamente al 100% di condizione fisica e fiducia, per lui comunque gli ottavi possono essere contro Cameron Norrie e i quarti con Hubert Hurkacz o il giovanissimo Ben Shelton, il nuovo che avanza e che a Indian Wells ha destato un’ottima impressione (tra l’altro eliminando subito Fabio Fognini con una lectio magistralis di tennis). Staremo a vedere quello che ci racconteranno i campi nella seconda giornata del Miami Open 2023, tra poco sarà tempo di giocare…











