Diretta Miami Open 2024/ Zverev Marozsan streaming video tv: primo match al via, si gioca! (28 marzo)

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: SI COMINCIA!

La diretta del Miami Open 2024 sta finalmente per farci compagnia: due quarti di finale intriganti quelli nella parte alta del tabellone Atp. Se Carlos Alcaraz si è tolto lo sfizio di vincere il Masters 1000 della Florida due anni fa, Alexander Zverev non ci è mai riuscito: la sua grande occasione è arrivata soprattutto nel 2018, il tedesco doveva ancora compiere 21 anni ed era arrivato in finale, perdendola però contro un John Isner sulla strada del ritiro ma ancora molto ispirato, che lo aveva infatti battuto per 6-7 6-4 6-4. Zverev non ha mai vinto il Miami Open, ma se parliamo di Masters 1000 può solo insegnare: già prima di quella finale aveva messo in bacheca Roma e Montréal, di lì a due mesi sarebbe arrivato Madrid e poi nel 2021 Zverev ha vinto ancora alla Caja Magica e si è preso Cincinnati.

Nel mentre ha perso altre finali: agli Internazionali d’Italia, a Shanghai, a Parigi-Bercy e ancora a Madrid, questa tra l’altro contro Alcaraz due anni fa. Se parliamo di titoli Atp, a 20 anni e 11 mesi (l’età che ha ora Alcaraz, giorno più giorno meno) Zverev ne aveva vinti 7; lo spagnolo fa assolutamente meglio con 13 anche perché due sono Slam (mai vinti da Sascha) e cinque sono Masters 1000, da questo punto di vista il confronto è impari ma poi bisognerà vedere come procederà la carriera dell’attuale numero 2 del ranking. Intanto però Grigor Dimitrov e Fabian Marozsan, come già detto, partono tutt’altro che battuti: mettiamoci allora comodi e stiamo a vedere quello che succederà nel corso di questi due quarti di finale, al Miami Open 2024 è ancora il tempo di giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

MIAMI OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2024 sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, ma sarà affiancato anche da Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e via via potranno esserci altre incursioni, ricordando naturalmente che i match potranno essere seguiti anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go.

Anche il torneo femminile, una novità recente, viene garantito da Sky Sport: ci si alternerà dunque nei vari match ma naturalmente in questo momento del Masters 1000 la regia internazionale si concentra esclusivamente sul campo centrale, dunque non ci sarà il rischio di perdere le fasi salienti dei match di singolare che procederanno in sequenza secondo l’ordine di gioco. Un affiancamento sarà comunque fatto anche da SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del digitale terrestre o al 212 del decoder satellitare.

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: IL BIG MATCH

Nel parlare della diretta del Miami Open 2024 non possiamo dimenticare che un altro big match oggi sarà la semifinale femminile nella parte bassa del tabellone: Azarenka Rybakina sta diventando una sorta di classico, è il quarto incrocio nelle ultime quattro stagioni e sin qui ha sempre vinto Elena Rybakina che tra Indian Wells (terzo turno), Australian Open (semifinale) e Dubai (secondo turno) non ha mai concesso un singolo set alla bielorussa Victoria Azarenka. Tuttavia, attenzione perché non sempre la Rybakina è al 100% dal punto di vista della forma fisica: una giocatrice che nelle ultime due-tre stagioni ha vinto tanto ed è anche salita al numero 3 del ranking, ma che purtroppo è anche stata condizionata da infortuni e piccoli guai che l’hanno frenata, costringendola a qualche forfait di troppo ma comunque permettendole di vincere Wimbledon e Indian Wells e raggiungere la finale agli Australian Open come qui al Miami Open, lo scorso anno.

Per quanto riguarda la Azarenka, parliamo di una ex numero 1 Wta (per un totale di 51 settimane) con due titoli al Melbourne Park e tre a Key Biscaine, dove si giocava ai tempi questo Masters 1000: la bielorussa ha anche sfiorato due successi agli Us Open contro una Serena Williams all’epoca dominante, rimane l’ultima donna in grado di centrare il Sunshine Double e la sua carriera ha iniziato a declinare per fastidi a un piede ma anche la battaglia legale per la custodia del figlio. A 34 anni ha ancora voglia di stupire, è arrivata alla semifinale del Miami Open 2024 battendo un’altra kazaka (Yulia Putintseva) e, per la legge dei grandi numeri, questa potrebbe essere la volta buona per battere la Rybakina, tornando in finale nel Masters 1000 della Florida a otto anni dall’ultima, vinta contro Svetlana Kuznetsova. (agg. di Claudio Franceschini)

MIAMI OPEN 2024: ALCARAZ E ZVEREV IN CAMPO!

È ancora tempo di quarti di finale al Miami Open 2024, ma anche di semifinali Wta che seguiremo in diretta: l’appuntamento è per giovedì 28 marzo, e si dovrebbe cominciare a giocare alle 18:00 di casa nostra salvo stravolgimenti del programma. Siamo nella parte alta del tabellone Atp: i due match che ci attendono sono Alcaraz Dimitrov e Zverev Marozsan, incroci entusiasmanti che mettono a confronto, in ciascun caso, un big e quella che potremmo definire una sorpresa, anche se certamente Grigor Dimitrov non può essere “ridotto” a questo status pur essendolo, nei fatti, per ranking e tabellone (e anche percorso personale).

Quello che tutti si aspettano è una semifinale tra Alcaraz e Zverev, che sarebbe l’ennesimo incrocio in grandi tornei: solo per citare l’inizio di 2024, agli Australian Open a vincere è stato il tedesco ma lo spagnolo si è rifatto a Indian Wells, tra i due c’è anche una finale a Madrid e insomma sembrerebbe tutto apparecchiato, ma mai sottovalutare un Dimitrov che quando è in palla sa ancora battere chiunque e pure un Fabian Marozsan che il suo livello su questi campi lo ha già mostrato, pur partendo un gradino sotto. Vedremo allora cosa succederà nella diretta del Miami Open 2024, ci aspettiamo comunque grandi battaglie…

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del Miami Open 2024 sta nuovamente per farci compagnia, con due sfide davvero intriganti: la semifinale Alcaraz Zverev è chiaramente la più scontata ma non si possono fare i conti senza l’oste, in questo caso un Grigor Dimitrov che nell’ultimo incrocio con il numero 1 del seeding ha finalmente vinto, era un ottavo di finale nel Masters 1000 di Shanghai e, sia pure in condizioni diverse – campo indoor dove il bulgaro si esalta, finale di stagione – aveva raccolto un successo importante. Alcaraz ha volte può dare la sensazione di essere imbattibile: non lo è come tutti, ovviamente, e dunque Dimitrov ha sempre e comunque una possibilità.

Come ce l’ha Marozsan, ungherese in grande crescita: il classe ’99 raccoglie di fatto l’eredità del connazionale Marton Fucsovics e può fare meglio di lui in termini generali, sarà il primo incrocio con uno Zverev che anche agli Australian Open, facendosi rimontare da 2-0 nella semifinale contro Medvedev, ha dimostrato come gli manchi sempre il centesimo per raggiungere l’euro, anche se ha già grandi risultati in carriera e, alla fine dei conti, te lo ritrovi sempre in fondo ai grandi tornei. Si tratta adesso di giocare e scoprire quello che succederà, la diretta del Miami Open 2024 ancora una volta ci farà compagnia con partite che ci avvicinano sempre più al suo atto conclusivo…











