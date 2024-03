DIRETTA MIAMI OPEN 2024/ Jarry Medvedev video streaming tv: uno sguardo ai quarti femminili (oggi 27 marzo)

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: IL TABELLONE WTA

Nella diretta del Miami Open 2024 dobbiamo ovviamente fare qualche considerazione anche sulle due sfide del tabellone femminile. La prima semifinale si è formata ieri: Elena Rybakina, che l’anno scorso era arrivata in finale (persa contro Petra Kvitova) ha ritrovato il suo tennis e ha battuto Maria Sakkari – finalista a Indian Wells – in tre set, ora se la vedrà con quella Victoria Azarenka già campionessa al Miami Open, e ultima donna in grado di centrare il Sunshine Double. A tale proposito va detto che è fallita la missione di Iga Swiatek di timbrarlo per la seconda volta: la numero 1 Wta è stata infatti eliminata a sorpresa da Ekaterina Alexandrova, e sarà ora la russa a giocare contro la testa di serie numero 5 Jessica Pegula per un posto in semifinale.

L’altro incrocio di oggi, nella diretta del Miami Open 2024, è altrettanto intrigante: Caroline Garcia, già numero 4 della classifica mondiale tempo fa, ha dimostrato che è ancora in grado di giocare ad alti livelli e ha eliminato nientemeno che Coco Gauff, vincitrice degli ultimi Us Open. Affronterà oggi Danielle Collins: due anni fa finalista agli Australian Open, non ha più raggiunto quegli standard ma attenzione, perché all’Hard Rock Stadium sta giocando un grande tennis e fin qui ha sostanzialmente dominato. Difficile fare un pronostico a caldo: diremmo che Pegula e Collins sono forse favorite e formerebbero un derby Usa nella semifinale del Miami Open 2024, ma come sempre a parlare saranno i campi e in questo caso lo Stadium centrale, vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

MIAMI OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2024 sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, ma sarà affiancato anche da Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e via via potranno esserci altre incursioni, ricordando naturalmente che i match potranno essere seguiti anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go. Appuntamento diverso per il torneo femminile, perché in questo caso il Miami Open 2024 sarà su SuperTennis: qui il canale è in chiaro al numero 64 del digitale terrestre, mentre non dovrebbe essere garantita la mobilità sul sito Supertennix. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.miamiopen.com, troverete tutte le informazioni utili sul Miami Open 2024 come i tabelloni e il programma del giorno.

MIAMI OPEN 2024: JARRI MEDVEDEV, SINNER OSSERVA!

La diretta del Miami Open 2024 prosegue oggi, mercoledì 27 marzo, con i match validi per i quarti di finale: è anche il giorno di Sinner Machac ma qui ci concentriamo sulle altre sfide, e attenzione all’orario perché si gioca solo sul campo centrale con inizio alle ore 18:00 di casa nostra, nella parte alta del tabellone femminile abbiamo Garcia Collins ad aprire le danze e poi come terzo match, non prima della mezzanotte italiana, ecco Alexandrova Pegula seguito dalla partita che ci interessa di più, quella Jarry Medvedev dalla quale uscirà l’eventuale avversario di Sinner in semifinale, dunque bisognerà osservare con estrema attenzione.

Ci sono ampie possibilità ovviamente che l’altoatesino, in caso di vittoria, torni a sfidare quel Daniil Medvedev cui ormai ha preso le misure ma che sui campi dell’Hard Rock Stadium resterebbe un rivale tostissimo; tuttavia non bisogna dare per scontato il successo del russo, perché Nicolas Jarry ha mostrato di avere colpi interessanti e, tanto per non farsi mancare nulla, ieri ha eliminato Casper Ruud che aveva raggiunto la finale qui due anni fa, e ne ha giocate tre negli Slam. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta del Miami Open 2024, intanto facciamo qualche altra considerazione sui match di oggi.

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta del Miami Open 2024 dunque potrebbe essere tutto apparecchiato per la replica della finale dello scorso anno: Daniil Medvedev aveva battuto Jannik Sinner ma poi le cose sono cambiate, l’azzurro ha saputo elevare il proprio livello e la sublimazione di ciò è arrivata nell’epica finale degli Australian Open. Medvedev comunque sui campi in cemento del Nord America è sempre stato un giocatore tostissimo: intanto ha vinto gli Us Open dominando Novak Djokovic che in quel periodo era dominante, poi appunto è campione in carica all’Hard Rock Stadium e due settimane fa è arrivato in finale a Indian Wells.

È lui il grande favorito contro Jarry, certamente una sorpresa nel tabellone; il cileno in carriera non ha avuto straordinari risultati, ma è uno di quei giocatori insidiosi che, quando riescono a trovare la settimana giusta dal punto di vista di concentrazione e facilità di colpi, possono davvero arrivare in fondo. Sarà una sfida tutta da vivere; per il cammino di Sinner è forse lecito augurarsi che Medvedev si fermi questa notte, anche se questo ci toglierebbe l’ennesima grande sfida tra due campioni, ma poi non è affatto detto che Sinner abbia vita facile contro Jarry e dunque lasciamo che sia il campo centrale del Miami Open 2024 a dirci come andranno le cose…











