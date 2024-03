Diretta Miami Open 2024/ Musetti Shelton streaming video tv: si completa il 3° turno (oggi 25 marzo)

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: C’È MUSETTI SHELTON!

Giornata intensa quella che lunedì 25 marzo si apre sul Miami Open 2024: i match sono ancora quelli del terzo turno, va infatti ricordato che la pioggia ha stravolto il programma e dunque il nostro Lorenzo Musetti, reduce dalla bella vittoria su Roman Safiullin, torna subito in campo per il suo match. Dalle ore 16:00 prendono il via le partite, Musetti Shelton sarà la quarta sfida sul Butch Buchholz e, di conseguenza, sarà abbastanza tardi, diciamo non prima delle 22:00 di casa nostra; l’avversario, Ben Shelton, è numero 17 Atp e parte leggermente favorito, ma il nostro Musetti ha comunque tutte le carte in regola per prendersi gli ottavi del Masters 1000.

Fosse così, nel quarto turno potrebbe poi esserci l’incrocio con Carlos Alcaraz: lo spagnolo infatti non ha giocato ieri e torna in campo oggi per sfidare Gael Monfils, eclettico francese ormai lontano dalla sua forma migliore ma, sulla carta, capace ancora di grandi colpi come aveva già fatto vedere a Indian Wells. Tra le altre partite in programma nel singolare maschile attenzione a quella tra Alexander Zverev e Chris Eubanks, ma occhio anche a Fabian Marozsan che, dopo aver demolito Holger Rune, va a caccia di ottavi contro Alexey Popyrin. Sarà una giornata molto bella quella in compagnia della diretta del Miami Open 2024, vedremo come andranno i match…

MIAMI OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2024 sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, ma sarà affiancato anche da Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e via via potranno esserci altre incursioni, ricordando naturalmente che i match potranno essere seguiti anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go. Va detto che anche i match del torneo femminile sono proposti dalla televisione satellitare; in questo caso l’affiancamento, ma solo a partire da una certa ora, avverrà con la web-tv federale SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre, o 212 del satellitare) ma senza mobilità garantita.

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere la diretta del Miami Open 2024 e dobbiamo anche parlare del tabellone femminile, qui è già tempo di ottavi di finale e si giocano tutti oggi, un lunedì davvero molto interessante con la numero 1 Iga Swiatek che nella notte italiana incrocia la racchetta con Ekaterina Alexandrova dopo aver rimontato la sempre ostica Linda Noskova (affrontata per la terza volta quest’anno), poi il derby statunitense tra Emma Navarro, che purtroppo ha eliminato Jasmine Paolini in tre set, e la testa di serie numero 5 Jessica Pegula.

La finalista dell’anno scorso a Miami, Elena Rybakina, va ancora a caccia della forma migliore tra un infortunio e l’altro: la sua avversaria sarà Madison Keys che potrebbe decisamente metterla in difficoltà. Tra gli altri match nella diretta del Miami Open 2024 possiamo certamente citare quello tra Coco Gauff e Caroline Garcia, come anche quello tra Victoria Azarenka, ultima donna a completare il Sunshine Double, e una Katie Boulter in crescita; sarà allora un turno interessante questo degli ottavi di finale Wta, vedremo quello che succederà ma come sempre tra le donne il pronostico per questo Masters 1000 è ancora molto aperto.

