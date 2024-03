Diretta Miami Open 2024/ Sinner Griekspoor streaming video tv: terzo turno per Jannik! (oggi 24 marzo)

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: OGGI SINNER GRIEKSPOOR E MUSETTI SAFIULLIN

Dopo un venerdì e un sabato tormentati dalla pioggia e che hanno causato enormi problemi al programma del torneo, la diretta del Miami Open 2024 oggi, domenica 24 marzo, dovrebbe farci compagnia dalle ore 16.00 italiane e si concentrerà per noi sul debutto di Lorenzo Musetti, che dovrà affrontare il tennista russo Roman Safiullin. Ricordiamo allora che il Miami Open 2024 è un torneo Atp Masters 1000 per gli uomini e Wta 1000 in campo femminile, siamo quindi al livello inferiore solamente agli Slam per completare la classica doppietta di marzo aperta a Indian Wells, il cosiddetto Sunshine Double che apre la primavera del tennis internazionale.

Il nostro Jannik Sinner affronta dunque Tallon Griekspoor: c’è un precedente molto recente tra i due giocatori ed è la semifinale del torneo di Rotterdam, lì l’azzurro aveva vinto nettamente e poi avrebbe sollevato il trofeo, diventando uno dei pochissimi giocatori nella storia a vincere un altro titolo subito dopo lo Slam e, oltre a questo, prolungando una serie di vittorie all’inizio dell’anno che sarebbe arrivata a 16, prima del ko nella semifinale di Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Oggi per Sinner il pronostico è nuovamente favorevole, poi si vedrà se arriverà la terza finale a Key Biscaine nelle ultime quattro edizioni di questo Masters 1000.

MIAMI OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2024 sarà affidata alla televisione satellitare, come per tutti i tornei Masters 1000, con i canali Sky Sport Tennis (numero 205), integralmente dedicato all’evento, ma anche Sky Sport Uno (numero 201). I match potranno essere seguiti anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go. Appuntamento diverso per il torneo femminile, perché in questo caso il Miami Open 2024 sarà su SuperTennis, canale in chiaro al numero 64. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.miamiopen.com, troverete tutte le informazioni utili sul Miami Open 2024 come i tabelloni e il programma del giorno.

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Per la diretta del Miami Open 2024 possiamo dunque adesso concentrarci sul debutto di Lorenzo Musetti e la sua partita contro il tennista russo Roman Safiullin. Per il carrarese classe 2002 il Miami Open porta l’ottimo ricordo dell’acuto del 2021, quando raggiunse il terzo turno a 19 anni appena compiuti, poi però negli anni successivi la Florida ha riservato solamente delusioni a Lorenzo Musetti, che adesso ci riprova. Come tutte le teste di serie (Musetti è il numero 23), l’azzurro ha ricevuto un bye al primo turno e di conseguenza il debutto sarà oggi, con il ruolo di favorito.

L’avversario sarà il russo Roman Safiullin, che nel primo turno ha vinto nettamente (6-2, 6-4) contro l’argentino Diego Schwartzman, di conseguenza parliamo sicuramente di un giocatore in forma, ma naturalmente alla portata di Lorenzo Musetti, per il quale siamo ancora in attesa del definitivo salto di qualità. Il livello del toscano è naturalmente molto alto, ma ricordiamo quando si diceva che questo ragazzo di un anno più giovane non avesse nulla da invidiare a Jannik Sinner in termini di talento: la diretta del Miami Open 2024 sarà un passo in avanti verso la consacrazione di Lorenzo Musetti?











