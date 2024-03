DIRETTA MIAMI OPEN 2024/ Sonego Evans video streaming tv: 3-0 per l’azzurro nei precedenti (oggi 21 marzo)

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: SONEGO EVANS, I TESTA A TESTA

Abbiamo già detto che la diretta del Miami Open 2024 ci propone oggi Sonego Evans, e che questo è il quarto incrocio tra i due tennisti: finora ha sempre vinto il nostro Lorenzo Sonego, che dunque ha ottima tradizione nei confronti di un Daniel Evans che ha trovato per la prima volta, come avversario, nella semifinale di Vienna. Era il 2020, Sonego aveva vinto 6-3 6-4 ed era dunque arrivato in finale, dove però era stato battuto da un Andrey Rublev che quell’anno era in stato di grazia, tanto da vincere il quinto torneo e il terzo da fine settembre a inizio novembre, tutti di categoria 500.

Le altre due vittorie di Sonego le abbiamo citate, e sono arrivate in rimonta: l’anno scorso al Miami Open era stato un successo per 4-6 6-3 6-2 e il piemontese era arrivato sino agli ottavi, venendo poi eliminato da Francisco Cerundolo. Agli Australian Open di quest’anno invece Sonego ha battuto Evans con il risultato di 4-6 7-6 6-2 7-6, dunque un match combattuto; poi sulla sua strada ha trovato Carlos Alcaraz e, nonostante la vittoria del secondo set al tie break e una partita comunque giocata bene, ne è uscito sconfitto con eliminazione al secondo turno dello Slam esattamente come nella stagione precedente, quando a fermare Sonego era stato Hubert Hurkacz. (agg. di Claudio Franceschini)

MIAMI OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Miami Open 2024 sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, ma sarà affiancato anche da Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e via via potranno esserci altre incursioni, ricordando naturalmente che i match potranno essere seguiti anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go. Appuntamento diverso per il torneo femminile, perché in questo caso il Miami Open 2024 sarà su SuperTennis: qui il canale è in chiaro al numero 64 del digitale terrestre, mentre non dovrebbe essere garantita la mobilità sul sito Supertennix. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.miamiopen.com, troverete tutte le informazioni utili sul Miami Open 2024 come i tabelloni e il programma del giorno.

MIAMI OPEN 2024: OGGI SONEGO EVANS!

La diretta del Miami Open 2024 torna a farci compagnia giovedì 21 marzo: siamo ancora nel primo turno per quanto riguarda questo torneo Masters 1000 che completa il Sunshine Double dopo Indian Wells, si comincia a giocare alle ore 16:00 di casa nostra e Sonego Evans è il match che ci riguarda da vicino. Curiosamente, si tratta dello stesso incrocio dello scorso anno: allora era il secondo turno qui a Key Biscaine e aveva vinto il nostro Lorenzo Sonego, che tra l’altro ha battuto Daniel Evans anche lo scorso gennaio nel primo turno degli Australian Open, ed è 3-0 nei precedenti contro il tennista britannico.

Un primo turno dunque che per Sonego appare abbordabile, e che poi gli farebbe eventualmente incrociare Chris Eubanks: lo statunitense è testa di serie nella diretta del Miami Open 2024, di conseguenza gode del bye ed è già al secondo turno come il nostro Jannik Sinner, anche se qui stiamo parlando della parte alta del tabellone e i pericoli per Sonego sono innanzitutto Alexander Zverev, già ai quarti di Indian Wells e possibile avversario al terzo turno, e soprattutto Carlos Alcaraz che avrà la possibilità di centrare il Sunshine Double. Ora però vediamo quello che succederà nella diretta del Miami Open 2024, perché tra poco si gioca…

DIRETTA MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta del Miami Open 2024: dopo la grande abbuffata di italiani del mercoledì, oggi il torneo Masters 1000 di Key Biscaine ci presenta il solo Lorenzo Sonego ma sono comunque tanti i motivi di interesse nella prosecuzione del primo turno. Per esempio Félix Auger-Aliassime, il canadese che ormai non si può più considerare un talento in crescita ma che si sta perdendo per strada, esattamente come il connazionale Denis Shapovalov (il cui calo ha fatto più clamore, considerato il talento e quello che di lui si è sempre detto). Giocherà anche il veterano Roberto Bautista Agut, che è sceso al numero 100 del ranking Atp mostrando che la carriera scorre verso la sua parte finale; il suo avversario sarà Emilio Nava, nato 13 anni dopo di lui.

Tra le donne invece attenzione a Beatriz Haddad Maia, che l’anno scorso ha avuto una bella crescita ma che dovrà vedersela con Diane Parry, avversaria non scontata; una ex vincitrice Slam come Jelena Ostapenko affronterà, nel primo turno del Miami Open 2024, Laura Siegemund ma oggi gioca anche Victoria Azarenka, ultima donna capace di completare il Sunshine Double (otto anni fa) la cui avversaria sarà Pyeyton Stearns, numero 67 del ranking Wta. Non resta quindi che stare a vedere quello che succederà sui campi, certamente le partite di oggi a Key Biscaine sono molto intriganti e, anche se certi big devono ancora esordire, lo spettacolo non mancherà.











