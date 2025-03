DIRETTA MIAMI OPEN 2025: ECCO BERRETTINI BERGS!

Con la diretta Miami Open 2025 entriamo finalmente nella seconda settimana di questo entusiasmante torneo Masters 1000, e nel tabellone maschile si prosegue con il programma del terzo turno: in campo dalle ore 16:00 di casa nostra, avremo Berrettini Bergs come nostro snodo importante perché Matteo Berrettini vuole chiaramente riscattare l’esito negativo di Indian Wells, il romano prosegue nel suo percorso di crescita dopo i tanti infortuni avuti e incrocia la racchetta con Zizou Bergs, belga che nel corso di una carriera ancora tutta da scrivere (ha comunque 25 anni) ha saputo ritagliarsi spazi importanti e non va sottovalutato.

Intanto come biglietto da visita può schierare la vittoria in due set contro Andrey Rublev qui al secondo turno, mentre a Marsiglia lo scorso mese è arrivato in finale dove ha poi perso da Ugo Humbert.

Un giocatore insomma che può anche risultare ostico per il Berrettini di oggi, ancora a caccia del suo miglior tennis. Vedremo, noi però speriamo che il romano possa raggiungere gli ottavi nella diretta Miami Open 2025; attenzione anche al prossimo avversario eventuale, perché sarebbe uno tra Alex De Minaur e Joao Fonseca e in entrambi i casi si tratterebbe di una sfida davvero tosta, certamente più intrigante quella con il giovanissimo brasiliano da molti considerato predestinato.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MIAMI OPEN 2025 BERRETTINI BERGS IN STREAMING VIDEO TV

Siamo sempre sui canali di Sky Sport per la diretta tv del Miami Open 2025, mentre i principali match del torneo femminile sono anche su SuperTennis; diretta streaming video disponibile su Sky Go e SuperTenniX.

DIRETTA MIAMI OPEN 2025: ZVEREV CERCA RISCATTO

Nella diretta Miami Open 2025 cerca riscatto anche Alexander Zverev che, peraltro, è stato decisamente favorito dalle precoci e sorprendenti eliminazioni di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, di conseguenza ha qualche chance in più di raggiungere la finale in Florida ma deve sempre fare i conti con un rendimento che ultimamente è calato sensibilmente, forse soprattutto la pressione di poter diventare numero 1 Atp per la sospensione di Jannik Sinner gli ha giocato un brutto tiro e Zverev ha fallito grandi occasioni, oggi va a caccia degli ottavi ma il match contro Jordan Thompson sarà tutt’altro che scontato.

Tra le altre partite da tenere d’occhio abbiamo quella tra Taylor Fritz, che cerca un altro grande attestato di “grandeur” dopo le finali di Us Open e Atp Finals, e Denis Shapovalov sopravvissuto a un match tesissimo e un ambiente decisamente caldo (e spesso oltre i limiti, va detto) contro Thiago Agustin Tirante, in questo 2025 il canadese sembra essere tornato sui livelli che da giovanissimo ce lo avevano presentato come potenziale fenomeno, cosa che purtroppo il mancino del 1999 non è mai diventato.

Da seguire poi Reilly Opelka, dopo il colpo su Holger Rune: per il gigante statunitense l’avversario nel terzo turno del Miami Open 2025 sarà Tomas Machac, il ceco che sta provando a fare il definitivo salto di qualità.