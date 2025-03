DIRETTA MIAMI OPEN 2025: TRE ITALIANI IN CAMPO!

Giornata interessantissima quella che alle ore 17:00 di martedì 25 marzo prende il via per la diretta Miami Open 2025: come sempre si parte alle ore 16:00 di casa nostra, e saranno ben tre gli italiani in campo. Il big match è certamente Musetti Djokovic: il torneo maschile è arrivato agli ottavi di finale e il carrarese sarà impegnato come terzo match sul campo centrale, dunque indicativamente non prima delle ore 21:00. Il match precedente, attenzione, sarà Paolini Linette: dopo essere sopravvissuta a Naomi Osaka, la lucchese incrocia la racchetta con la polacca Magda Linette che certamente le ha fatto un favore eliminando Coco Gauff – che però avevamo segnalato in calo.

DIRETTA MIAMI OPEN 2025/ Berrettini Bergs video streaming tv: Paolini agli ottavi in rimonta! (24 marzo)

Ora sfida da non sottovalutare per la Paolini perché siamo già ai quarti, dunque in palio c’è il biglietto per la semifinale del Masters 1000. Infine, quarto match sul Grandstand e dunque in serata, Berrettini De Minaur: bravo il romano a non cadere nella trappola di Zizou Bergs e farlo fuori con un 6-4 6-4 perentorio, adesso per lui l’australiano Alex De Minaur che è in crescita e ha battuto il giovane Joao Fonseca, che deve ancora rimandare l’appuntamento con il vero e proprio salto di qualità. Scopriremo presto come andranno questi match, intanto andiamo a valutare altri aspetti interessanti nella diretta Miami Open 2025 di oggi.

DIRETTA MIAMI OPEN 2025/ Musetti Auger-Aliassime video streaming tv: azzurro in campo! (23 marzo)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MIAMI OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Appuntamento sui canali di Sky Sport per la diretta tv del Miami Open 2025, ma torneo femminile garantito anche da SuperTennis con i match principali; la diretta streaming video è disponibile grazie a Sky Go e SuperTenniX.

DIRETTA MIAMI OPEN 2025: UNA GIORNATA TRIONFALE?

Dai match degli italiani a quelli dei potenziali avversari nella diretta Miami Open 2025. Nel tabellone maschile Musetti e Berrettini sono dalla parte opposta, dunque è ancora possibile una finale tutta italiana: se il carrarese andrebbe a giocare contro uno tra Gael Monfils e Sebastian Korda, avendo dunque un match da favorito (ma occhio allo statunitense che ha eliminato Stefanos Tsitsipas), per Berrettini la sfida sarebbe ben più ostica perché il rivale potrebbe facilmente essere Taylor Fritz, numero 3 del seeding qui in Florida e recentemente finalista a Us Open e At Finals, in entrambi i casi sconfitto da Jannik Sinner.

Diretta Miami Open 2025/ Berrettini Gaston streaming video tv: Sonego e Arnaldi eliminati! (oggi 22 marzo)

Ancora più tosto l’impegno che attenderebbe Jasmine Paolini, che si trova nella parte alta del tabellone femminile e dunque andrebbe a giocare contro la testa di serie numero 1: Aryna Sabalenka ha eliminato senza fronzoli la campionessa uscente Danielle Collins e punta la terza finale consecutiva. Agli Australian Open e Indian Wells ha perso, battuta rispettivamente da Madison Keys e Mirra Andreeva che nella diretta Miami Open 2025 sono già state eliminate, dunque la bielorussa punta la rivincita anche per provare a conservare la sua prima posizione nel ranking Wta. Scopriremo presto quello che ci diranno i campi…