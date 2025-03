DIRETTA MIAMI OPEN 2025: UN SABATO CON TANTI ITALIANI

La diretta Miami Open 2025 oggi, sabato 22 marzo, soddisferà tutti gli appassionati italiani, perché nelle prossime ore nel torneo Masters 1000 della Florida ci saranno davvero tanti tennisti azzurri da seguire con la massima attenzione. Si comincerà alle ore 16.00 italiane e subito scenderà in campo Luciano Darderi, che dovrà cercare di approfittare di un piccolo regalo della sorte: il suo rivale avrebbe dovuto essere Hubert Hurkacz, che però si è ritirato, per cui l’azzurro sfiderà il lucky loser australiano Adam Walton, avversario decisamente più alla sua portata.

Immediatamente in campo anche Jasmine Paolini, anche se nel suo caso dobbiamo sottolineare che con il torneo femminile siamo già al terzo turno della diretta Miami Open 2025: non a caso, per la tennista toscana si tratta già di un confronto con un’altra testa di serie, cioè la tunisina Ons Jabeur. Sarà quindi un bel banco di prova per Jasmine Paolini, che ha debuttato bene, vincendo in due set contro la slovacca Sramkova ma adesso deve affrontare una finalista Slam, sia pure attualmente un pochino scesa in classifica.

MIAMI OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE PARTITE

La diretta Miami Open 2025 in tv è su Sky Sport per gli abbonati, ma alcuni match femminili anche su SuperTennis; diretta streaming video su Sky Go e Now Tv, ma anche tramite SuperTenniX per i match coperti dal canale tematico.

DIRETTA MIAMI OPEN 2025: IN CAMPO ANCHE ARNALDI, SONEGO E BERRETTINI

Un po’ più tardi, ma comunque in linea di massima sempre nel pomeriggio italiano, la diretta Miami Open 2025 dovrebbe proporci anche le partite di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Per il ligure classe 2001 l’avversario sarà il ceco Tomáš Macháč, sfida complicata ma potenzialmente non impossibile anche se il rivale lo precede in classifica; il discorso potrebbe essere più ostico per il torinese classe 1995. Per Sonego infatti l’avversario sarà il padrone di casa e testa di serie numero 3 Taylor Fritz.

Servirebbe quindi un’impresa per eliminare colui che l’anno scorso è stato finalista sia agli Us Open sia al Master, inchinandosi in entrambi i casi solamente a Jannik Sinner. Infine, sarà certamente già sera quando vedremo anche Matteo Berrettini protagonista della diretta Miami Open 2025: l’avversario del romano, al debutto nel torneo perché da testa di serie ha usufruito di un bye al primo turno, sarà il lucky loser francese Hugo Gaston. Un match quindi alla portata, da vincere per consolidare la scalata nella classifica Atp.