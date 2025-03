DIRETTA MIAMI OPEN 2025: IL GIORNO DELLE SEMIFINALI

Si comincerà a giocare non prima delle ore 20.00 italiane oggi, venerdì 28 marzo, ma poi sarà una grande serata di tennis con la diretta Miami Open 2025, perché nel torneo Masters 1000 della Florida è il giorno delle due semifinali maschili. Il primo è l’appuntamento forse più intrigante, perché si tratterà di Djokovic Dimitrov, in campo dunque avremo l’eterno Nole contro un altro veterano di grande qualità del circuito del tennis mondiale, cioè il bulgaro Grigor Dimitrov.

Si giocherà invece indicativamente alla mezzanotte italiana l’altra semifinale per la diretta Miami Open 2025, cioè Fritz Mensik, con il ceco rivelazione del torneo (non era nemmeno fra le 32 teste di serie) che affronta il padrone di casa statunitense, il quale invece nei quarti ha vinto dopo una dura battaglia contro il nostro Matteo Berrettini. Detto che fu proprio Novak Djokovic nei giorni scorsi a bloccare il cammino invece di Lorenzo Musetti, approfondiamo qualche tema legato alle semifinali per la diretta Miami Open 2025.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MIAMI OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Parlando del torneo maschile, ecco che la diretta Miami Open 2025 in tv sarà affidata a Sky Sport, con diretta streaming video quindi su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MIAMI OPEN 2025: FOCUS SU NOVAK DJOKOVIC

Presentati tutti i protagonisti delle due semifinali della diretta Miami Open 2025, è chiaro che il nome di maggiore impatto sia quello di Novak Djokovic, che va ancora a caccia del successo numero 100 in carriera. Il numero 99 fu uno dei più prestigiosi, l’oro olimpico di Parigi 2024 battendo Carlos Alcaraz in una finale meravigliosa, però fu anche l’unico titolo per Nole in tutto il 2024. Naturalmente Djokovic a questo punto della sua carriera può permettersi di essere “selettivo”, ma è chiaro che vorrà arrivare in tripla cifra, Miami potrebbe fornirgli l’occasione.

Di sicuro Novak Djokovic partirà favorito nella semifinale odierna contro Grigor Dimitrov, non fosse altro perché ha vinto ben dodici dei tredici precedenti in carriera contro il tennista bulgaro, il cui unico successo è peraltro sulla terra rossa, a Madrid nell’ormai lontanissimo 2013, mentre sul cemento c’è un clamoroso ed eloquente 8-0 in favore di Djokovic. Insomma, la finale potrebbe essere vicina, nel mirino ci potrebbe essere il settimo titolo in Florida, che però avrebbe un sapore speciale, perché l’ultimo precedente risale addirittura al 2016.