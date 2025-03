DIRETTA MIAMI OPEN 2025: SI COMINCIA!

La diretta Miami Open 2025 prende il via, e allora può essere utile ricordare – vista la presenza di Francisco Cerundolo – quello che può essere visto come un “caso” che sta in qualche modo caratterizzando questo Masters 1000. Vale a dire, il pubblico sudamericano: spesso sopra le righe, rumoroso anche ai limiti del consentito, che si è fatto notare in almeno due occasioni. Alex De Minaur, dopo aver vinto agli ottavi in rimonta contro Joao Fonseca, ha risposto alla domanda specifica nell’intervista post match e con grande signorilità ha glissato affermando come fosse più importante concentrarsi su se stesso, potendo fare poco per eliminare il problema. Cosa che all’australiano è riuscita alla grande, vista la bellissima vittoria.

Diversa invece la reazione di Corentin Moutet, uno che del resto è conosciuto per le sue intemperanze: nel corso della sfida contro Alejandro Tabilo, il francese ha apertamente risposto alle provocazioni incitando in maniera sarcastica i tifosi del cileno ad aumentare il volume, per poi rilasciare una nota per invitare l’Atp a prendere provvedimenti. Liberatoria invece l’esultanza di Denis Shapovalov dopo aver battuto Thiago Agustin Tirante nel tie break del terzo set; insomma, sinceramente si tratta di un tema da affrontare e ora a farne le spese potrebbe essere Grigor Dimitrov che sfiderà l’ottimo Cerundolo: vedremo come andrà, intanto spazio ai campi perché la diretta Miami Open 2025 comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Anche oggi la diretta tv del Miami Open 2025 è affidata alla televisione satellitare, dunque appuntamento per gli abbonati anche per la diretta streaming video su Sky Go.

MIAMI OPEN 2025: INIZIANO I QUARTI MASCHILI!

Ecco una nuova giornata con la diretta Miami Open 2025: non ci sono italiani in campo, da questo punto di vista la grande attesa è per giovedì ma intanto prosegue il programma con i quarti di finale Atp, si giocano infatti i primi due e siamo nella metà bassa del tabellone, quella in cui ha sperato il nostro Lorenzo Musetti che però alla fine è stato eliminato, e anche nettamente, da Novak Djokovic. Il sei volte vincitore di questo Masters 1000 torna dunque in campo, e lo farà nella notte italiana, per sfidare Sebastian Korda: quest’ultimo forse non ha rispettato tutte le premesse anche a causa di qualche infortunio, ma qui è arrivato ai quarti riuscendo a battere Gael Monfils.

L’altro match per la diretta Miami Open 2025 è altrettanto intrigante: Grigor Dimitrov è il finalista dello scorso anno e punta a ripetersi, ha davvero tutto per farlo ma deve stare molto attento, perché Francisco Cerundolo può contare su un grande livello di gioco, che gli ha permesso quasi di “scherzare” con Casper Ruud, e su un tifo che in questi giorni accompagna tutti i giocatori sudamericani e, possiamo dirlo, va molto spesso sopra le righe e quasi oltre le regole, con qualcuno) che se ne è anche platealmente lamentato. Infine, il numero 1 del seeding Alexander Zverev incrocia Arthur Fils nell’ottavo che, causa pioggia, si recupera oggi e chiuderà il turno.

DIRETTA MIAMI OPEN 2025. I DUE QUARTI FEMMINILI

La diretta Miami Open 2025 ci consegna poi una gran bella storia, e qui ci spostiamo sul versante femminile con gli ultimi due quarti: Alexandra Eala, filippina di 19 anni e numero 140 del ranking Wta, si è spinta fino a qui con una wild card e poi battendo Jelena Ostapenko e la vincitrice degli Australian Open Madison Keys, poi ha sfruttato il walkover di Paula Badosa e ora se la vede con la numero 2 Iga Swiatek. Curiosamente, la polacca aveva incrociato l’altra grande sorpresa di inizio stagione, quella Eva Lys che da lucky loser era volata sino agli ottavi dello Slam di Melbourne; scontro impari per la Eala, ma chissà che la favola possa proseguire.

A tale proposito, è bello vedere ancora in corsa nella diretta Miami Open 2025 Emma Raducanu: dopo la strabiliante vittoria agli Us Open, quattro anni fa, l’avevamo persa per strada per qualche infortunio di troppo ma anche demeriti suoi, oggi la britannica sembra poter tornare su certi livelli e intanto ha demolito Amanda Anisimova, che a sua volta aveva eliminato la campionessa di Indian Wells Mirra Andreeva. Jessica Pegula è sicuramente rivale tosta, ma comunque superabile: dunque chissà che la diretta Miami Open 2025 possa regalarci una semifinale femminile del tutto impronosticabile tra Eala e Raducanu, ce lo diranno i campi tra poco quando si comincerà a giocare.